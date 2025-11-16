Andrea Delogu torna a Ballando dopo la perdita del fratello, l’abbraccio con Perotti commuove: “Sembra più emozionato di lei”





Nella puntata di sabato 15 novembre di Ballando con le Stelle, Andrea Delogu ha fatto il suo commovente ritorno in pista, dopo la tragica scomparsa del fratello, avvenuta a soli 18 anni a causa di un incidente il 30 ottobre. Dopo un’interruzione di due settimane, la conduttrice è tornata a esibirsi, emozionando il pubblico con un tango sulle note di “Spaccacuore”, accompagnata dal maestro Nikita Perotti. Il commento di Ivan Zazzaroni è stato significativo: “Nikita mi sembra più emozionato di lei, c’era tanta voglia di ballare insieme”.





L’assenza di Delogu dal programma ha portato a una partecipazione al ballottaggio, in accordo con la produzione, insieme a Marcella Bella e Filippo Magnini. Al suo ritorno, il pubblico l’ha accolta con un caloroso applauso. Dopo aver visto la sua esibizione, Carolyn Smith ha commentato: “Nonostante l’assenza, ho visto un miglioramento; avresti solo dovuto chiudere le gambe sul finale, ma è stata un’ottima esibizione”.

Anche Zazzaroni ha sottolineato l’importanza del supporto del maestro Perotti in questo momento delicato per Delogu. Ha evidenziato il tenero abbraccio tra i due durante un incontro in sala prove, che ha mostrato il forte legame tra allievo e maestro. Alla fine della serata, Delogu ha ricevuto il 55% dei voti dal pubblico, consentendole di rimanere in gara, mentre Bella è stata eliminata.

Il lutto che ha colpito Delogu è stato uno dei momenti più difficili della sua vita. La conduttrice ha scelto di prendersi del tempo lontano dagli impegni televisivi per affrontare il dolore della perdita del fratello. In questo periodo, ha trovato sostegno nella sua famiglia e nei suoi affetti più cari, dedicandosi all’elaborazione del suo lutto. Il suo ritorno in televisione era già avvenuto il 10 novembre, durante la messa in onda de La Porta Magica, ma ora, dopo settimane di raccoglimento, è pronta a rimettersi in gioco anche nel programma condotto da Milly Carlucci.

Il suo ritorno a Ballando con le Stelle rappresenta non solo una ripresa professionale, ma anche un importante passo avanti nel suo percorso di guarigione personale. La danza, come forma di espressione e liberazione emotiva, ha permesso a Delogu di affrontare il suo dolore in modo creativo, condividendo la sua esperienza con il pubblico e i suoi compagni di danza.

La presenza di Nikita Perotti al suo fianco ha ulteriormente enfatizzato l’importanza del sostegno reciproco in situazioni di crisi. La loro intesa si è rivelata fondamentale, non solo sul palco, ma anche nel contesto emotivo che ha caratterizzato questo periodo difficile per Delogu. La serata è stata un mix di emozioni, tra la gioia di tornare a ballare e il ricordo del fratello, che ha sicuramente accompagnato Andrea in questo percorso.

La decisione di partecipare al programma nonostante il lutto ha suscitato reazioni contrastanti, ma ha anche messo in luce la resilienza di Delogu e la sua determinazione a non lasciarsi sopraffare dalla tristezza. La sua esibizione ha rappresentato un tributo al fratello, un modo per onorare la sua memoria attraverso la danza, un’arte che unisce e comunica sentimenti profondi.

Con il suo rientro, Andrea Delogu ha dimostrato che, nonostante le avversità, è possibile trovare la forza di andare avanti e di continuare a perseguire le proprie passioni. La sua storia personale, unita alla sua professionalità, ha reso il suo ritorno a Ballando con le Stelle un momento significativo, capace di toccare il cuore di chi la segue e la sostiene. La conduttrice ha dimostrato che la vita continua, anche dopo le più grandi perdite, e che la danza può essere un potente strumento di guarigione e di connessione con gli altri.



