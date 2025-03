Angelina Mango si reinventa: tra perline e zeppe, la sua nuova vita lontano dai riflettori

Angelina Mango è stata assente dalle scene per diversi mesi, dopo aver trionfato al Festival di Sanremo 2024 con il brano “La Noia”. La giovane artista ha intrapreso un’intensa carriera internazionale, partecipando all’Eurovision, concerti e varie ospitate. Tuttavia, questo ritmo frenetico ha iniziato a pesare su di lei, portandola a sentirsi stressata e sotto pressione. Le critiche riguardanti il suo presunto eccessivo dimagrimento hanno ulteriormente contribuito a questa situazione. Per questi motivi, Angelina Mango ha deciso di prendersi una pausa, allontanandosi sia dagli impegni professionali che dalla vita sui social media.





Nelle ultime ore, l’artista ha ripreso a postare sui social, condividendo momenti della sua vita quotidiana lontana dai riflettori. Con il motto “Me quiero divertir”, che significa “Voglio divertirmi”, Angelina dimostra di essere sulla strada per ritrovare se stessa. Ha pubblicato un carosello di immagini che mostrano la sua nuova routine, in cui appare finalmente serena e rilassata. Tra le attività che ha condiviso ci sono la visione di cartoni animati, giochi con attrazioni da luna park, aperitivi con la madre Laura Valente e momenti di cura per il suo barboncino color caramello.

In questo periodo di pausa, Angelina Mango ha scelto di abbandonare i suoi outfit da palcoscenico, come bustier damascati, paillettes e micro shorts, per optare per uno stile più comodo e informale. Nella sua quotidianità, la cantante indossa jeans oversize, felpe con cappuccio, bomber ampi e pellicce. Nonostante la scelta di un look casual, Angelina non rinuncia a due dei suoi accessori distintivi: le zeppe e le perline colorate. Nei suoi recenti post sui social, ha sfoggiato delle zeppe Ugg in versione platform e una collana multicolore realizzata con corallini arcobaleno e cuoricini metallici.

La decisione di prendersi una pausa sembra aver avuto effetti positivi sulla sua salute mentale e sul suo benessere generale. Angelina ha dichiarato di sentirsi più in sintonia con se stessa e di aver riscoperto il piacere delle piccole cose, come trascorrere del tempo con la famiglia e dedicarsi ai propri interessi personali. La sua scelta di staccare la spina è stata accolta con comprensione dai fan, che la sostengono in questo momento di riflessione e recupero.

La vita di Angelina Mango è stata caratterizzata da un rapido successo, che ha portato con sé anche alcune sfide. La pressione del pubblico e l’attenzione mediatica possono essere schiaccianti, specialmente per una giovane artista che ha appena iniziato a costruire la propria carriera. La scelta di prendersi una pausa è stata una decisione consapevole, mirata a preservare la propria salute mentale e a ritrovare l’equilibrio.

La comunità dei fan ha risposto positivamente al ritorno di Angelina sui social, esprimendo entusiasmo nel vederla tornare a condividere momenti della sua vita. Molti si sono detti impazienti di rivederla sul palco, ma hanno anche riconosciuto l’importanza di prendersi del tempo per sé stessi. La salute e il benessere dell’artista devono sempre avere la priorità, e i fan sembrano essere d’accordo su questo punto.