Angelo Branduardi si sente male prima del concerto a Roma: ricoverato per controlli medici





Il cantautore e compositore Angelo Branduardi, 75 anni, ha dovuto rinviare la sua esibizione prevista per oggi, domenica 9 novembre, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma a causa di un malore. L’artista è stato ricoverato per accertamenti clinici dopo aver accusato sintomi di astenia e affaticamento alla vigilia del concerto. La notizia è stata comunicata dal suo entourage e riportata da IlFattoQuotidiano.





Il ricovero di Branduardi è stato deciso in via precauzionale per indagare le cause dei recenti sintomi di malessere. Attualmente, l’artista si trova in una struttura sanitaria nella provincia di Varese, dove risiede, e sta aspettando gli esiti degli esami. La sua salute è al centro dell’attenzione, con i fan e i colleghi che sperano in un pronto recupero.

In merito al concerto di oggi, l’Auditorium ha ufficialmente comunicato che, a causa di “problemi di salute con conseguente ricovero ospedaliero”, l’evento è stato posticipato. La nuova data per il concerto in Sala Santa Cecilia è fissata per il 26 dicembre 2025, mantenendo la stessa ora di inizio, alle 18. I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data. Tuttavia, per coloro che desiderano un rimborso, l’Auditorium ha fornito istruzioni dettagliate sul sito di TicketOne, oltre alla possibilità di recarsi direttamente alla biglietteria entro il 15 novembre 2025.

Nonostante il rinvio del concerto di Roma, la prossima data del tour di Branduardi è confermata per il 15 novembre al Teatro Goldoni di Venezia, salvo ulteriori aggiornamenti legati al suo stato di salute. Il tour celebra gli 800 anni del “Cantico delle Creature”, un’opera fondamentale di San Francesco d’Assisi, e Branduardi si esibirà accompagnato dalla sua band, composta da Fabio Valdemarin alla tastiera, Nicola Oliva alla chitarra, Stefano Olivato al basso e Davide Ragazzoni alla batteria.

Branduardi, noto per la sua musica che fonde folk e pop, ha una carriera che abbraccia diversi decenni e ha influenzato profondamente la scena musicale italiana. La sua capacità di raccontare storie attraverso le canzoni ha conquistato il pubblico, rendendolo uno degli artisti più amati nel panorama musicale. La sua ultima tournée, dedicata al “Cantico delle Creature”, rappresenta un omaggio a un’opera che ha ispirato generazioni e continua a farlo.

Il cantautore ha anche una lunga storia di impegno sociale e culturale, utilizzando la sua musica come mezzo per affrontare temi di rilevanza sociale. La sua opera è spesso caratterizzata da un forte senso di identità e appartenenza, riflettendo la sua passione per la musica e la cultura italiana.

Il rinvio del concerto di Roma ha suscitato preoccupazione tra i fan, ma molti hanno espresso il loro sostegno attraverso i social media, augurando a Branduardi una pronta guarigione. La comunità musicale italiana si è unita nel trasmettere messaggi di affetto e incoraggiamento, sottolineando l’importanza della salute dell’artista.



