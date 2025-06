Angelo Mariano dal Molise ha vinto 200mila euro ad Affari Tuoi e ha investito il denaro in attrezzature agricole per migliorare il suo lavoro

La partecipazione di Angelo Mariano, proveniente dal Molise, al celebre programma televisivo “Affari Tuoi” ha lasciato un segno indelebile nell’ultima edizione del gioco condotto da Stefano De Martino. La sua vittoria di 200mila euro è stata una delle più memorabili e, recentemente, sua figlia Annamaria ha rivelato come il denaro sia stato utilizzato attraverso un video pubblicato su Tik Tok.





Angelo, che di professione è agricoltore, ha deciso di investire una parte significativa della somma in attrezzature che possano agevolare il suo lavoro nei campi. Tra gli acquisti effettuati, spicca un macchinario agricolo, mostrato nel video condiviso dalla figlia. Nel filmato, una donna, probabilmente una parente di Angelo, viene vista mentre utilizza il nuovo acquisto per arare i terreni, sottolineando così l’importanza di questo investimento per l’attività agricola della famiglia.

La partita di Angelo si è distinta fin dalle prime battute per la sua abilità nel selezionare i pacchi giusti. Il concorrente molisano ha eliminato con successo i pacchi blu, arrivando a un momento cruciale con due opzioni significative: 300mila euro e 100mila euro. Di fronte all’offerta del “Dottore” di 200mila euro, Angelo ha deciso di accettare: “Annamaria, noi siamo venuti qua per giocare, io ringrazio tutti ma accetto l’offerta”, ha dichiarato alla figlia, confermando la sua scelta definitiva.

Il percorso di Angelo nel programma non è stato solo fortunato, ma ha anche conquistato il cuore di Stefano De Martino, il quale ha espresso una particolare simpatia per il concorrente. In una recente dichiarazione, il conduttore ha affermato che la partita di Angelo è stata la sua preferita dell’ultima edizione del gioco. Questo legame speciale tra conduttore e concorrente ha aggiunto un ulteriore strato di emozione a un episodio già ricco di tensione e soddisfazione.

Il successo di Angelo Mariano ad “Affari Tuoi” non è solo una storia di fortuna e abilità, ma anche un esempio di come un premio in denaro possa essere utilizzato in maniera oculata per migliorare la qualità della vita e del lavoro quotidiano. L’acquisto del macchinario agricolo rappresenta un investimento strategico che promette di avere un impatto positivo a lungo termine sull’attività agricola della famiglia.

L’esperienza vissuta da Angelo nel programma e la decisione di investire nel suo lavoro riflettono una mentalità pragmatica e lungimirante. La scelta di destinare parte della vincita a strumenti che facilitino il lavoro nei campi dimostra un profondo legame con la propria terra e un impegno a migliorare le condizioni lavorative attraverso l’innovazione tecnologica.