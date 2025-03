Angie Stone, fondatrice delle Sequence, perde la vita in un incidente stradale a 63 anni

Un tragico incidente stradale ha portato alla morte della celebre cantante Angie Stone, nota per il suo contributo alla musica hip-hop e per i suoi successi come “Wish I Didn’t Miss You”. La cantante, che aveva 63 anni, è deceduta sabato scorso quando il furgone su cui viaggiava si è ribaltato e ha colliso con un camion. A fornire dettagli sull’incidente è stato il produttore Walter Millsap III, che ha spiegato che Stone stava viaggiando in un furgone Sprinter diretto ad Atlanta dall’Alabama intorno alle 4 del mattino quando si è verificato il tragico evento.





Secondo quanto riportato dall’Alabama Highway Patrol, il furgone Mercedes-Benz Sprinter del 2021 si è ribaltato sull’Interstate 65 alle 4:25 del mattino, prima di essere colpito da un camion Freightliner Cascadia del 2021, guidato da un uomo di 33 anni proveniente dal Texas. Le autorità hanno confermato che Angie Stone è stata dichiarata morta sul posto. L’incidente è avvenuto a circa 8 chilometri a sud dei limiti della città di Montgomery. L’autista del furgone e gli altri sette passeggeri a bordo sono stati trasportati in ospedale, ma fortunatamente hanno tutti riportato solo ferite non letali.

La notizia della morte di Angie Stone è stata comunicata al produttore Millsap dalla figlia della cantante, Diamond, e da Blondy, un membro storico dei The Sequence. I figli di Stone, Diamond e Michael Archer, hanno rilasciato una dichiarazione in cui esprimono il loro dolore: “Mai avremmo pensato di ricevere questa orribile notizia. Stiamo ancora cercando di elaborare l’accaduto e siamo completamente distrutti”. Millsap ha aggiunto: “Siamo davvero devastati da questa tragedia inaspettata e sfortunata e non ci sono parole per esprimere come ci sentiamo”.

La cantante era attesa per esibirsi durante l’intervallo di una partita di basket maschile della CIAA, dove è stato osservato un minuto di silenzio in sua memoria. La sua carriera musicale è stata caratterizzata da numerosi successi, tra cui “No More Rain (In This Cloud)”, che ha dominato le classifiche di Billboard per ben dieci settimane, e altre canzoni iconiche come “Brotha” e “Baby”, in collaborazione con Betty Wright.

Angie Stone ha iniziato la sua carriera musicale fondando The Sequence, il primo gruppo tutto al femminile dell’etichetta hip-hop pionieristica Sugar Hill Records. Questo ha segnato un’importante svolta nella storia della musica rap, rendendo Stone una delle prime donne a registrare canzoni rap, come “Funk You Up”, che è stata campionata da vari artisti nel corso degli anni.

La sua morte ha suscitato un’ondata di cordoglio tra i fan e i colleghi del settore musicale, che hanno ricordato il suo talento e il suo impatto sulla scena musicale. La comunità musicale si unisce nel ricordare non solo la sua carriera, ma anche la sua personalità e il suo spirito vivace.

Le indagini sull’incidente sono in corso, mentre i familiari e gli amici di Angie Stone si preparano a onorare la sua memoria. La cantante ha lasciato un’eredità duratura nel mondo della musica, e il suo contributo continuerà a vivere attraverso le canzoni che ha creato e l’ispirazione che ha fornito a molte generazioni.