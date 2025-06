Anna Pettinelli conferma che la sua intervista a Belve, registrata ma mai trasmessa, è stata giudicata “troppo moscia” da Francesca Fagnani. La replica: “Moscia mai”.

Anna Pettinelli ha confermato l’indiscrezione sulla sua intervista a Belve, registrata ma mai andata in onda. La notizia, riportata inizialmente da Dagospia, ha scatenato curiosità e commenti, spingendo la nota speaker radiofonica e giudice di Amici a intervenire sui social per chiarire la situazione. Secondo quanto emerso, l’intervista non sarebbe stata trasmessa perché ritenuta “troppo moscia” dalla conduttrice del programma, Francesca Fagnani.





La conferma è arrivata attraverso un video pubblicato su Instagram dal manager di Anna Pettinelli, Andrea Di Carlo, nel quale si vede la speaker mentre entra nello studio di Belve. Nel filmato, accompagnato dall’introduzione della stessa Francesca Fagnani, la conduttrice la presenta così: “È stata definita in tutti i modi possibili, ma la definizione più calzante se l’è data da sola: bella patata sono io. Diamo il benvenuto ad Anna Pettinelli”. Il video è stato successivamente ripostato dalla stessa Pettinelli nelle sue storie Instagram, con una risposta ironica alla vicenda: “Andrea caro, Grace Jones davvero no! Ma moscia mai”. Tuttavia, il contenuto è stato rimosso poco dopo, anche se Giuseppe Candela di Dagospia ha salvato il video e confermato il motivo della mancata messa in onda.

L’indiscrezione sull’intervista era stata pubblicata da Dagospia il 5 giugno, con un breve flash in cui si leggeva: “L’intervista a Pettinelli nel programma di Francesca Fagnani, Belve, è stata registrata ma non trasmessa. Colpa di rivelazioni shock? Macché, è stata giudicata troppo moscia”. La registrazione, quindi, sarebbe rimasta negli archivi della trasmissione senza mai essere trasmessa al pubblico.

Il manager di Anna Pettinelli, nel video condiviso, ha ironizzato sulla situazione, commentando: “Neanche Grace Jones!”. Questo riferimento ha suscitato la reazione della speaker, che ha voluto rispondere con il suo solito spirito ironico, pur mantenendo il tono leggero e senza alimentare ulteriormente la polemica. La vicenda, però, ha sollevato interrogativi tra i fan del programma e della stessa Pettinelli, che si sono chiesti il motivo reale dietro questa decisione editoriale.

Ad oggi, manca una dichiarazione ufficiale da parte di Francesca Fagnani, che non ha mai commentato pubblicamente episodi simili legati alla gestione delle interviste nel suo programma. La conduttrice di Belve, celebre per il suo stile diretto e incisivo, ha sempre mantenuto una linea riservata riguardo alle scelte editoriali della trasmissione, lasciando spazio alle interpretazioni dei media e del pubblico.

La mancata messa in onda dell’intervista di Anna Pettinelli rappresenta un caso particolare per un programma come Belve, noto per le sue interviste intense e spesso provocatorie. Tuttavia, la speaker ha preferito affrontare la questione con leggerezza, evitando di alimentare polemiche e mantenendo un atteggiamento distaccato. La frase “Moscia mai”, utilizzata nella sua storia Instagram, sembra voler ribadire la sua personalità energica e dinamica, in contrasto con l’etichetta attribuitale in questa circostanza.