Annalisa Minetti critica Ora o Mai Più: “Dietro le quinte piangevo per i commenti crudeli”

Tra i programmi che hanno caratterizzato il palinsesto di Rai1 negli ultimi anni, figura Ora o Mai più, un talent show canoro in cui artisti dimenticati cercano di riconquistare visibilità attraverso una competizione. In questo contesto, i giudici sono noti cantanti del panorama musicale italiano. Durante una delle edizioni passate, condotta da Amadeus, la cantante ed ex Miss Italia, Annalisa Minetti, è stata ospite nel programma La Volta Buona con Caterina Balivo, dove ha condiviso il suo disappunto riguardo a un trattamento che lei considera poco rispettoso da parte di alcuni giudici.





Annalisa Minetti ha rivelato di aver ricevuto commenti estremamente duri durante la sua partecipazione a Ora o Mai più. Nel salotto di Caterina Balivo, dove erano presenti anche Luisa Corna e Valerio Scanu, protagonisti del programma vinto da Pierdavide Carone, la Minetti ha raccontato la sua esperienza. Ha dichiarato: “Spesso i giudici non avevano un bellissimo modo di dire le cose. Quando ho fatto Ora O Mai Più, mi venivano rivolti commenti in modo talmente crudele e gratuito che, non avendo il coraggio di rispondere come ha fatto Valerio, sorridevo, poi andavo dietro le quinte e piangevo. Mi disperavo. Io ho pianto tantissimo! È stata la trasmissione più brutta che abbia mai fatto.”

La cantante ha continuato a spiegare che la sua amica Luisa Corna è a conoscenza delle sue sofferenze e delle difficoltà affrontate durante il programma. Alla domanda di Caterina Balivo su quali commenti l’avessero ferita di più, Annalisa Minetti ha risposto in modo diretto, sottolineando l’impatto emotivo che le critiche avevano avuto su di lei.

In particolare, Minetti ha detto: “Cosa mi feriva? Quando una persona lavora su sé stessa e porta la sua voce in modo autentico, il suo timbro vocale può piacere o meno, ma se mi dici: ‘Non capisco quello che dici, vai troppo su’, come si fa? Ci sono artisti che prendono note irraggiungibili come Celine Dion e se io lo faccio con naturalezza, allora non va bene? Quindi tutti dovrebbero cantare solo in basso o smettere di cantare?”

La cantante ha anche fatto riferimento a Giorgia, sottolineando che non è giusto giudicare le capacità vocali di un artista solo perché la loro interpretazione non corrisponde a determinati standard. Ha affermato di aver ricevuto critiche come: “gridi e non canti.”

Inoltre, Annalisa Minetti ha menzionato Ornella Vanoni, evidenziando che, nonostante abbia sempre rispettato i suoi giudizi, non ha potuto fare a meno di esprimere il suo pensiero. Ha affermato: “La Vanoni che non eccelle per comprensione delle parole doveva dire a me che non capiva?” Questa dichiarazione dimostra la frustrazione di Minetti nei confronti di un sistema che non sempre premia l’autenticità e l’impegno degli artisti.