Annamaria Sartori trovata morta in casa a Rovereto: il figlio è indagato per omicidio

La morte di Annamaria Sartori, 86 anni, avvenuta nella sua casa di Rovereto, è ora al centro di un’indagine. L’anziana è stata trovata priva di vita pochi giorni fa nel suo appartamento situato in via Sticcotta. Le circostanze del decesso hanno portato a sospettare che non si tratti di una morte naturale. Attualmente, il figlio 61enne della donna è indagato per il caso.





Secondo quanto emerso, la figlia della vittima aveva incontrato la madre solo poche ore prima della tragedia, nel pomeriggio di domenica 15 giugno. La donna aveva riferito che Annamaria Sartori si trovava in buone condizioni di salute e non presentava problemi particolari. Tuttavia, la situazione è precipitata in serata, quando l’anziana ha attivato una richiesta di soccorso tramite un dispositivo di telesoccorso.

All’arrivo dei carabinieri, il corpo della donna è stato trovato riverso sul pavimento dell’abitazione. In casa era presente il figlio 61enne, che non ha saputo fornire spiegazioni chiare sull’accaduto né sul motivo per cui la madre avesse lanciato l’allarme. L’uomo, ora indagato, è stato successivamente ricoverato in ospedale a causa di un malore verificatosi dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

Le autorità hanno immediatamente avviato un’indagine per far luce sulle cause del decesso. Sul posto sono intervenuti gli esperti del Reparto operativo del Comando Provinciale di Trento per effettuare un sopralluogo dettagliato. La Procura ha aperto un fascicolo e le prime ipotesi investigative suggeriscono che la morte possa essere avvenuta per strangolamento. Tuttavia, sarà l’autopsia a chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

L’avvocata Elena Cainelli, che difende il figlio indagato, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche al momento. Nel frattempo, le indagini proseguono per stabilire eventuali responsabilità e comprendere meglio il contesto in cui si è verificata la tragedia.

La comunità di Rovereto è rimasta profondamente colpita dalla notizia. I funerali di Annamaria Sartori sono stati fissati per sabato 21 giugno alle ore 14 e si terranno presso la chiesa parrocchiale di Santa Caterina. La vicenda ha suscitato grande attenzione anche a livello mediatico, vista la complessità del caso e le circostanze ancora poco chiare.

Secondo le informazioni raccolte finora, il figlio indagato stava attraversando un periodo di difficoltà personali prima della morte della madre. Questo elemento potrebbe avere un peso rilevante nell’indagine in corso. Le autorità stanno cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato al decesso dell’anziana e di determinare se ci siano stati atti violenti o altre cause non naturali.

Il ruolo del dispositivo di telesoccorso attivato dalla vittima rappresenta un elemento cruciale per le indagini. Gli inquirenti stanno analizzando i dati relativi alla richiesta di aiuto lanciata da Annamaria Sartori poco prima della sua morte. Questo potrebbe fornire indicazioni utili per comprendere meglio cosa sia accaduto all’interno dell’abitazione.