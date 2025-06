Antonella Elia ha annunciato che sposerà Pietro Delle Piane a San Silvestro, sottolineando come lui l’abbia ispirata a pensare alla famiglia

La showgirl Antonella Elia ha confermato ufficialmente la data delle sue nozze con Pietro Delle Piane durante la sua partecipazione al programma Storie di Donne al Bivio, condotto da Monica Setta su Rai2. L’episodio andrà in onda il 14 giugno e segna un momento importante nella vita della celebre protagonista televisiva, che ha rivelato di aver scelto di sposare Delle Piane a Cortina il 31 dicembre, giorno di San Silvestro.





La storia d’amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è stata caratterizzata da alti e bassi, ma ha trovato finalmente una stabilità che ha portato alla decisione di unirsi in matrimonio. Arrivata in studio con un anello e una rosa Baccara, Elia ha condiviso la sua gioia con il pubblico, affermando: “Ci sposiamo a Cortina a San Silvestro. Polinesia o Cortina, ormai ho deciso: sposo Pietro.” Questo annuncio ha generato entusiasmo tra i presenti e i telespettatori.

La relazione tra Antonella e Pietro è iniziata cinque anni fa e, come ha raccontato Elia, lui è stato l’unico uomo in grado di farle considerare l’idea di una famiglia. “Ci amiamo ormai da 5 anni e lui è stato l’unico uomo che mi ha fatto pensare alla famiglia. Sono orfana da quando ero piccola e non ho mai avuto storie lunghe né ho pensato di diventare mamma. Ma con Pietro è tutto cambiato. Da quella prima volta che mi baciò in macchina – era inverno e il riscaldamento era rotto – non ci siamo più lasciati,” ha dichiarato la showgirl, evidenziando come la loro connessione sia andata oltre le aspettative iniziali.

La proposta di matrimonio era già stata annunciata lo scorso novembre, quando Antonella Elia aveva rivelato al settimanale Nuovo che le nozze si sarebbero celebrate in estate, inizialmente in Polinesia. Nella stessa intervista, Elia aveva scherzato sull’idea di accettare la proposta, dicendo: “Dopo due anelli, aspettavo la terza dichiarazione per dire sì.” Nonostante le incertezze iniziali, la coppia ha affrontato le sfide della loro relazione, compreso un periodo di separazione temporanea, durante il quale sembrava che potessero dirsi addio definitivamente.

Tuttavia, Pietro Delle Piane ha dimostrato una forte determinazione nel riconquistare Antonella, e la loro relazione è entrata in una nuova fase più positiva. Il loro legame ha preso piede, e Elia ha descritto come la pazienza e la caparbietà di Delle Piane abbiano contribuito a rafforzare il loro amore. Questo nuovo capitolo della loro vita insieme è stato accolto con entusiasmo dai fan e dai media, che seguono con interesse le vicende della coppia.

La scelta di Cortina come location per le nozze è particolarmente significativa, poiché rappresenta un luogo di bellezza e romanticismo, perfetto per celebrare un momento così importante. Antonella Elia, nota per la sua carriera nel mondo dello spettacolo, ha saputo conquistare il cuore del pubblico non solo con il suo talento, ma anche con la sua autenticità e vulnerabilità. La sua storia d’amore con Pietro ha dimostrato che, nonostante le difficoltà, è possibile trovare la felicità e costruire un futuro insieme.

Con le nozze che si avvicinano, i preparativi sono in pieno svolgimento, e Antonella ha espresso il desiderio di vivere questo giorno in modo speciale, circondata dall’amore e dall’affetto delle persone a lei care. La coppia si prepara a festeggiare non solo il loro amore, ma anche un nuovo inizio insieme, segnato da speranze e progetti futuri.