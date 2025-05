Antonio Conte-Juve, le parole di De Laurentiis svelano il caos in casa Napoli

Antonio Conte si conferma una garanzia per il successo in Serie A. Con il titolo conquistato alla guida del Napoli, il tecnico salentino aggiunge il quinto Scudetto alla sua carriera. In sette stagioni da allenatore nel campionato italiano, Conte ha trionfato in cinque occasioni: tre volte con la Juventus, una con l’Inter e ora con il Napoli. La vittoria per 2-0 contro il Cagliari al Maradona ha sancito un traguardo straordinario per gli azzurri, celebrato con grande entusiasmo. Tuttavia, il futuro di Conte sulla panchina del Napoli rimane incerto.





Nonostante i festeggiamenti, il rapporto tra Antonio Conte e il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, appare segnato da qualche tensione. Durante la serata di celebrazioni, i due si sono scambiati saluti che molti hanno definito “freddi”. Dichiarazioni pubbliche e battute hanno lasciato intendere che, al momento, non esiste un accordo definitivo per proseguire la collaborazione nella prossima stagione.

De Laurentiis ha espresso chiaramente la sua posizione: “Gli allenatori hanno una loro personalità che va rispettata e non bisogna mai obbligarli anche se esistono contratti di ferro. Se uno vuole mettersi a disposizione come lui ha fatto quest’anno è il benvenuto, siamo tutti pronti a seguirlo come un condottiero”. Il presidente ha poi aggiunto: “Mi farebbe molto piacere se lui il prossimo anno si cimentasse con la Champions”. Tuttavia, ha anche sottolineato che non intende costringere nessuno: “Se il suo richiamo fosse da qualche altra parte, io lo pregherò di rimanere ma di certo non voglio costringere mai nessuno”.

Le voci su un possibile ritorno di Conte alla Juventus si fanno sempre più insistenti, alimentando ulteriormente l’incertezza sul suo futuro. Nonostante un contratto di tre anni con il Napoli, le speculazioni sul suo prossimo incarico non si placano. De Laurentiis ha commentato scherzando: “Questo è uno scudetto scugnizzo, d’altronde Conte viene dal Sud. A Torino ha la casa, ma è sempre uno del Sud e aveva una squadra di scugnizzi dai capelli azzurri”.

Anche Antonio Conte, interrogato sul suo futuro, ha mantenuto un atteggiamento evasivo. Parlando a DAZN dopo la vittoria contro il Cagliari, ha dichiarato: “Col presidente ho un attimo rapporto, diciamo che abbiamo avuto la possibilità quest’anno di conoscerci, adesso stiamo festeggiando tutti insieme, siamo due vincenti in maniera diversa ma siamo due vincenti”. Ha poi aggiunto: “Il più grande capolavoro? Sicuramente è stato il più inaspettato e difficile, il più stimolante come sfida: venire a Napoli dopo un decimo posto e cercare di riprendere tutto dopo che si era sfasciato, cercando di convincere anche alcuni calciatori a rimanere, non era facile”.

Le parole del tecnico salentino riflettono soddisfazione per il lavoro svolto, ma lasciano aperta ogni possibilità per il futuro. La sua capacità di trasformare una squadra che partiva da un decimo posto in campionato in una formazione vincente è stata riconosciuta come un’impresa notevole. Tuttavia, l’incertezza sul suo prossimo passo professionale continua a essere motivo di discussione.

Per i tifosi del Napoli e gli appassionati di calcio, il futuro di Antonio Conte rappresenta un tema caldo. La possibilità di vederlo ancora sulla panchina azzurra nella prossima stagione, magari impegnato in Champions League, è un’idea affascinante. Tuttavia, le speculazioni su un suo ritorno alla Juventus o su altre opportunità potrebbero cambiare le carte in tavola.

In attesa di sviluppi concreti, resta da vedere se Conte e De Laurentiis riusciranno a trovare un’intesa per proseguire insieme. Nel frattempo, i festeggiamenti per lo Scudetto conquistato rimangono un momento storico per la città di Napoli e per i tifosi azzurri.