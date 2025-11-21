Anziano imprenditore intrappolato nell’auto finita nel canale Battaglia: passanti si tuffano e lo salvano





Che spavento, ieri 20 novembre, verso mezzogiorno. Una macchina è finita dritta nel canale Battaglia, proprio davanti a Villa Molin. Dentro c’era un signore anziano, da solo. Per fortuna, due passanti hanno visto tutto e, senza pensarci troppo, si sono tuffati in acqua. Non è stato facile, ma dopo vari tentativi sono riusciti a tirarlo fuori e a portarlo in salvo.





Tutto è successo poco dopo le undici, in via Ponte della Cagna, tra la Mandria e Mandriola. Giuseppe Salvalajo, imprenditore e fondatore di una nota azienda di costruzioni, era appena uscito da Villa Molin sulla sua Toyota Yaris. A un certo punto, per un errore di manovra, la macchina ha sbandato sull’argine ed è finita nel canale, in acqua. Diversi passanti si sono accorti subito di quello che stava succedendo, ma due di loro non hanno esitato un attimo: si sono lanciati nel canale e hanno raggiunto la vettura, che stava affondando con solo il retro ancora fuori dall’acqua.

Uno dei due è Elton Zefi, trent’anni, operaio di origine albanese. “Mi sono buttato subito in acqua,” ha raccontato all’Ansa. “Con l’aiuto di un altro passante siamo riusciti a tirare fuori il signor Giuseppe, che conosco da tanto. Non ho avuto paura, pensavo solo che dovevamo fare in fretta.” Alla fine, sia l’anziano che i due soccorritori sono stati visitati dai medici. Tutto sommato, è andata bene.



