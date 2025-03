Aprii l’Instagram della mia migliore amica… e notai che mio marito metteva «mi piace» a ogni singolo post! Pensavo di star esagerando, ma qualcosa non mi tornava…

Mi chiamo Claire Dawson e ho sempre creduto profondamente nella fiducia come pilastro di ogni relazione.





Ero convinta di conoscere ogni aspetto del mio matrimonio con Ben. Insieme avevamo costruito una vita stabile, prevedibile e piena d’amore… o almeno, così pensavo.

Ma tutto cambiò in un tranquillo martedì pomeriggio, quando un’occhiata distratta all’Instagram della mia migliore amica sconvolse completamente il mio mondo.

Tutto iniziò in modo del tutto innocente.

Ero seduta sul divano, cercando di rilassarmi mentre Ben era al lavoro. Per distrarmi, presi il telefono e iniziai a scorrere Instagram.

Il mio feed era pieno delle solite cose: foto di vacanze, piatti invitanti e qualche meme divertente. Ma poi, qualcosa attirò la mia attenzione.

Era un post di Lucy, la mia migliore amica dai tempi dell’università.

Aveva pubblicato una foto del suo ultimo viaggio al mare: radiosa sotto il sole, con la didascalia «Solo un altro giorno in paradiso!». Sorrisi, pensando a quanto Lucy fosse sempre stata solare e vivace.

Lei era la più estroversa tra noi due, con la sua bellezza naturale e la sua personalità brillante. Non mi sorprese vedere che Ben avesse messo «mi piace» alla sua foto. Ma poi continuai a scorrere.

E mi accorsi che Ben aveva messo «mi piace» a ogni singolo post di Lucy negli ultimi mesi.

Ogni. Singolo. Post.

Dai selfie nei caffè alle foto di viaggi, fino ai momenti spontanei con gli amici, Ben era sempre lì, a interagire con entusiasmo. Il mio stomaco si annodò mentre continuavo a scorrere, e la mia mente iniziò a correre a mille all’ora.

All’inizio cercai di convincermi che stavo esagerando.

Ben e Lucy erano amici da anni, e avevano sempre avuto un buon rapporto. Lui parlava di lei in modo casuale e amichevole, e lei era stata persino al nostro matrimonio. Ma c’era qualcosa nel modo in cui lui metteva «mi piace» ai suoi post che mi sembrava… troppo. Troppo frequente, troppo costante.

Mi chiesi perché non fosse altrettanto attento con i miei post. Perché non mostrava lo stesso entusiasmo per le cose che condividevo io?

Posai il telefono e cercai di scacciare quei pensieri. «Stai diventando paranoica», mi dissi. «È solo Instagram, non significa niente.» Ma quella sensazione persistente non se ne andava.

Mentre riflettevo, la mia mente tornava su Lucy. Era possibile che mi fossi persa qualcosa? Stavo forse ignorando segnali che erano sempre stati lì?

Quella sera, quando Ben tornò a casa, non riuscii a trattenere la curiosità. Durante la cena, cercai di affrontare l’argomento con calma.

«Oggi ho dato un’occhiata al profilo di Lucy», dissi casualmente. «Ho notato che hai messo ‘mi piace’ a praticamente tutte le sue foto. Siete davvero molto attivi su Instagram, eh?»

Per un attimo, gli occhi di Ben si spalancarono. C’era qualcosa nel suo sguardo – sorpresa, forse un accenno di colpa. Rise nervosamente, cercando di minimizzare.

«Ah, sì, credo di aver messo ‘mi piace’ a molte delle sue foto ultimamente. Non pensavo fosse un problema.»

«Perché non me l’hai mai detto?» chiesi, cercando di mantenere la voce calma, anche se dentro di me sentivo crescere la tensione. «Mi sembra… strano. Tu e Lucy vi siete sempre trovati bene, ma non ricordo che fossi così attivo sui suoi post prima.»

Ben esitò, lasciando cadere il coltello che teneva in mano. «Claire, davvero, non è come pensi. Metto ‘mi piace’ ai suoi post perché è una mia amica. Sai com’è, pubblica sempre cose carine, e mi piace supportarla.»

Lo osservai attentamente, cercando di capire se fosse sincero. Ma più parlava, più i miei dubbi aumentavano.

Non era solo la questione dei «mi piace». Era il fatto che non ne avesse mai parlato, che evitasse l’argomento ogni volta che veniva fuori. E poi fece un commento che mi colpì come un pugno.

«Non pensavo ti sarebbe dispiaciuto», aggiunse, visibilmente a disagio. «Sai che non sei mai stata molto interessata ai social, quindi non pensavo fosse importante.»

Lo fissai, incredula. «Quindi pensavi che non mi importasse se mettevi ‘mi piace’ a ogni sua foto, anche quando non fai lo stesso con le mie?»

Il suo viso si fece rosso. «Claire, non è così. Sai quanto ti amo.»

Ma quelle parole suonavano vuote. Più parlava, più mi chiedevo se stessi ignorando qualcosa che era sempre stato lì.

Nei giorni successivi, la tensione tra noi crebbe. Ben continuava a scusarsi, insistendo sul fatto che non c’era nulla di romantico tra lui e Lucy. Diceva che si trattava solo di interazioni innocenti sui social media. Ma non riuscivo a scrollarmi di dosso la sensazione che ci fosse dell’altro.

Alla fine, decisi di parlare con Lucy.

Con mia sorpresa, mi confessò che Ben le aveva scritto più spesso nelle ultime settimane. Secondo lei, tutto sembrava innocente, ma io non mi sentivo a mio agio. Le linee tra amicizia e qualcosa di più sembravano sfumate.

Non so dove mi porterà questa situazione, ma una cosa è certa: non sono solo i grandi gesti a incrinare la fiducia, ma anche i piccoli dettagli che, messi insieme, raccontano una storia diversa.

E per quanto voglia credere a Ben, non posso ignorare i dubbi che si sono insinuati nella mia mente. La fiducia è stata scossa, e ricostruirla non sarà facile.