Armadio le crolla addosso mentre dorme: insegnante muore, indagato il padrone di casa

Una vicenda drammatica ha scosso la comunità di Trento, dove la professoressa Teresa Di Fiore, originaria di Tivoli, è stata trovata senza vita nel suo monolocale di via XXIV Maggio a Borgo Valsugana. La donna, sessantenne, è deceduta in circostanze tragiche, schiacciata da un armadio che si è staccato improvvisamente dalla parete e l’ha colpita mentre si trovava a letto. Il corpo della vittima è stato rinvenuto una settimana dopo il decesso, in stato di avanzata decomposizione, a seguito della segnalazione dei vicini che avevano avvertito un odore intenso proveniente dall’appartamento.





Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’incidente e determinare eventuali responsabilità. La Procura di Trento ha iscritto il proprietario dell’immobile nel registro degli indagati per omicidio colposo, un atto definito “dovuto” per consentirgli di partecipare alle verifiche tecniche e agli accertamenti disposti dalle autorità. L’appartamento è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, che stanno effettuando i rilievi necessari.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto a causa di un problema strutturale legato al letto a scomparsa e all’armadio che lo conteneva. L’armadio, presumibilmente non fissato correttamente alla parete o difettoso nella sua struttura, si sarebbe improvvisamente sganciato, travolgendo la donna che si trovava sul letto con libri e computer. Questo tipo di mobili, progettati per ottimizzare gli spazi nei piccoli appartamenti, richiede un’installazione accurata e verifiche periodiche per garantire la sicurezza degli utenti.

Il medico legale ha confermato che la morte di Teresa Di Fiore è avvenuta per i traumi da schiacciamento provocati dall’impatto dell’armadio. L’autopsia, prevista per lunedì 4 agosto, sarà cruciale per stabilire l’esatta causa del decesso e fornire ulteriori dettagli utili alle indagini. Contestualmente, verrà nominato un ingegnere esperto che avrà il compito di analizzare il sistema di fissaggio del mobile e individuare eventuali difetti o carenze nella sua installazione.

La vicenda ha sollevato interrogativi sul livello di manutenzione e sicurezza degli arredi presenti negli immobili in affitto. Come riportato dai quotidiani locali, l’appartamento era stato affittato alla professoressa circa un anno fa. Resta da chiarire se il proprietario fosse a conoscenza di eventuali problemi strutturali o se ci siano state negligenze nella gestione dell’immobile.

L’iscrizione del proprietario nel registro degli indagati non implica automaticamente una colpevolezza, ma rappresenta una procedura formale che gli consente di partecipare attivamente alle indagini con propri consulenti tecnici. Le autorità stanno lavorando per raccogliere tutte le prove necessarie e ricostruire con precisione quanto accaduto. La nomina di esperti sarà determinante per accertare se l’armadio fosse stato montato correttamente o se vi fossero difetti nella sua progettazione.

Il drammatico ritrovamento del corpo di Teresa Di Fiore ha scosso i vicini di casa e l’intera comunità locale. La segnalazione dell’odore proveniente dall’appartamento ha portato alla scoperta della tragedia, avvenuta giorni prima. Questo dettaglio sottolinea la solitudine in cui viveva la donna, che non aveva avuto contatti con amici o parenti durante la settimana precedente al decesso.

La vicenda evidenzia l’importanza di garantire standard elevati di sicurezza negli immobili in affitto, soprattutto quando si tratta di soluzioni abitative particolari come i monolocali dotati di mobili integrati. Gli accertamenti tecnici e legali in corso saranno fondamentali per stabilire se vi siano state responsabilità dirette o indirette nell’incidente.

La comunità di Trento attende con apprensione gli sviluppi delle indagini e i risultati delle verifiche tecniche. La morte di Teresa Di Fiore rappresenta una tragedia che solleva interrogativi importanti sulla sicurezza degli ambienti domestici e sull’attenzione che deve essere riservata alla manutenzione degli arredi negli immobili in locazione.