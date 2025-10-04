“Arruolati anche i Maranza! I rossi dei centri sociali in arrivo a Roma per sfasciare tutto portano con sé quelli che ci pagano le pensioni”





L’appuntamento nazionale a favore della Palestina si terrà oggi a Roma, in Piazza Porta San Paolo, dove già l’anno scorso si erano verificati gravi disordini durante una manifestazione simile. In quell’occasione, anarchici e militanti avevano attaccato la polizia lanciando massi, bastoni e bottiglie, utilizzando anche segnali stradali come arieti per sfondare i blocchi. Le autorità temono che anche questa volta la piazza possa cadere preda di elementi disordinati.





Anarchici e militanti dei centri sociali da diverse città italiane, tra cui Torino, Milano, Bologna e Napoli, sono attesi nella capitale. Si ipotizza anche l’arrivo di partecipanti dall’estero. Questa mobilitazione rappresenta la galassia antagonista, che cerca di ritagliarsi uno spazio all’interno della più ampia mobilitazione a favore della Palestina, che, tranne alcune eccezioni, ha sinora mantenuto un volto pacifico e inclusivo, con la partecipazione di famiglie, associazioni e rappresentanti religiosi.

Il movimento degli Studenti palestinesi italiani ha dichiarato con ottimismo: “A Roma saremo un milione”. Accanto a loro, si schierano nuovamente l’Usb e Potere al Popolo, con l’intento di far risuonare in piazza il messaggio di unità. “Vogliamo che questa giornata sia inondata di bandiere palestinesi, perché è questa la causa che ci accomuna tutti”, hanno affermato. Inoltre, hanno sottolineato che “la piazza deve parlare una sola lingua, quella della libertà e della giustizia per la Palestina”.

Tuttavia, i promotori dell’evento sono consapevoli che mantenere un equilibrio con gli anarchici e gli antagonisti sarà una sfida. Fino ad ora, nonostante le accese discussioni, i vari gruppi organizzatori sono riusciti a garantire il rispetto delle regole e a contenere gli animi più infuocati. Gli esperti avvertono che oggi potrebbe rivelarsi complicato gestire la situazione.

Il ritrovo è fissato per le 14.30 presso la Piramide, da dove partirà il corteo diretto verso Porta San Giovanni. Gli investigatori stanno monitorando attentamente i siti e le chat legate all’area anarchica e antagonista, avvertendo che i centri sociali potrebbero aver convocato anche i cosiddetti “maranza”. Questi giovani, spesso provenienti dalle periferie, esprimono la loro frustrazione e rabbia per la percezione di emarginazione sociale. Già attivi in altre città come Milano e Bologna, potrebbero unirsi alla manifestazione di oggi.

Le autorità sono in allerta e hanno predisposto misure di sicurezza per prevenire eventuali scontri. Il timore è che la presenza di elementi provocatori possa trasformare una manifestazione pacifica in un’occasione di violenza. Le forze dell’ordine sono pronte a intervenire per mantenere l’ordine e garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

La manifestazione si inserisce in un contesto più ampio di mobilitazione a favore della Palestina, che ha visto crescere negli ultimi anni il sostegno da parte di diverse categorie sociali. Tuttavia, la presenza di gruppi più radicali e la possibilità di disordini hanno sollevato preoccupazioni tra gli organizzatori e le autorità. La speranza è che la manifestazione possa svolgersi senza incidenti e che il messaggio di solidarietà per la causa palestinese possa prevalere.

I promotori dell’evento, pur riconoscendo la complessità della situazione, si dicono determinati a proseguire con le loro rivendicazioni. La giornata di oggi rappresenta un momento cruciale per il movimento, che spera di unire le diverse anime del dissenso in un’unica voce per la libertà e la giustizia.

Le prossime ore saranno decisive per capire come si evolverà la situazione e se la manifestazione potrà mantenere il suo carattere pacifico, nonostante le tensioni latenti. Gli organizzatori e le forze dell’ordine sono impegnati a garantire che il messaggio di solidarietà per la Palestina possa essere ascoltato e rispettato, evitando che la violenza possa oscurare l’importanza della causa per cui si sta lottando.



