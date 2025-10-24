Ascolti tv di giovedì 23 ottobre: Noi del Rione Sanità vince sulla finale di Io Canto Family





Nella serata di giovedì 23 ottobre, le reti generaliste italiane hanno offerto una varietà di programmi che hanno catturato l’attenzione del pubblico. La competizione più attesa è stata quella tra Rai1 e Canale5, con i rispettivi programmi che hanno dominato la prima serata. Rai1 ha trasmesso la fiction Noi del Rione Sanità, mentre Canale5 ha presentato la finale del talent show Io Canto Family.





La fiction Noi del Rione Sanità narra la storia di Don Giuseppe Santoro, un sacerdote che ha dedicato la sua vita ai giovani del Rione Sanità. Questo programma ha riscosso un buon successo, attirando 3.123.000 spettatori e registrando un share del 19.1%. D’altra parte, la finale di Io Canto Family, condotta da Serena Brancale, Giusy Ferreri, Sal Da Vinci ed Ermal Meta, ha raggiunto 2.173.000 spettatori, con uno share del 15.9%. Nonostante il successo della fiction, il talent show non è riuscito a superare le cifre di ascolto di Rai1.

In access prime time, la sfida tra Affari tuoi e La ruota della fortuna ha visto prevalere quest’ultima. Rai1 ha trasmesso un nuovo episodio di Affari tuoi, condotto da Stefano De Martino, che ha totalizzato 4.678.000 spettatori e uno share del 22.1%. Dall’altra parte, La ruota della fortuna, condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, ha registrato 5.162.000 spettatori e uno share del 24.4%, confermandosi così il programma più visto della serata.

Le altre reti generaliste hanno offerto una gamma di programmi vari, ma nessuno ha raggiunto i picchi di ascolto dei principali show. Rai2 ha mandato in onda Ore 14 Sera, un programma di approfondimento condotto da Milo Infante, che ha interessato 781.000 spettatori, pari al 5.6% di share. Rai3 ha proposto Splendida cornice, un people show condotto da Geppi Cucciari, che ha registrato 975.000 spettatori e un share del 5.9%.

Italia1 ha trasmesso un match di UEFA Europa League tra Nottingham Forest e Porto, che ha attirato 469.000 spettatori e uno share del 2.4%. Su Rete4, il programma di approfondimento Dritto e rovescio, condotto da Paolo Del Debbio, ha ottenuto 699.000 spettatori e un share del 5.4%. Anche Tv8 ha offerto intrattenimento con il film Red Sparrow, che ha registrato 845.000 spettatori e un share del 5.1%. Sul Nove, lo show di Valentina Persia, Sinceramente Persia One Milf Show, ha totalizzato 495.000 spettatori e un share del 2.9%. Infine, su La7, il programma Piazzapulita, condotto da Corrado Formigli, ha interessato 823.000 spettatori e un share del 5.8%.

I dati Auditel di giovedì 23 ottobre evidenziano una serata caratterizzata da una forte competizione tra i vari programmi, con Rai1 e Canale5 che si sono contesi il primato degli ascolti. La fiction Noi del Rione Sanità ha dimostrato di avere un buon seguito, mentre Io Canto Family ha offerto intrattenimento per tutta la famiglia, pur non riuscendo a raggiungere il successo sperato.

L’analisi degli ascolti TV di questa serata mette in luce le preferenze del pubblico, che continua a seguire con interesse le produzioni nazionali. La sfida tra i vari programmi si preannuncia continua, con nuove proposte in arrivo nelle prossime settimane. Gli ascolti di giovedì hanno confermato la forza di Rai1 e Canale5 nel panorama televisivo italiano, lasciando presagire ulteriori battaglie per il primato negli ascolti nelle prossime serate.



