Aspetta che il vicino esca con il cane e lo massacra con decine di coltellate: aveva provato a fare da paciere dopo una lite





Un grave episodio di violenza si è verificato a Uxbridge, un quartiere di Londra, dove un uomo di 49 anni è stato accoltellato a morte. L’incidente è avvenuto lunedì pomeriggio, intorno alle 17:00, in Midhurst Gardens. La vittima, identificata come Wayne Broadhurst, stava passeggiando con il suo cane quando è intervenuto per sedare una lite tra un giovane e il suo padrone di casa, entrambi coinvolti nell’aggressione. Durante l’incidente, oltre a Broadhurst, un uomo di 45 anni e un ragazzo di 14 anni sono rimasti feriti.





La polizia è stata chiamata sul luogo dell’accoltellamento e ha immediatamente richiesto il supporto del London Ambulance Service e di un’unità traumatologica dell’Air Ambulance di Londra. Nonostante i tentativi di soccorso, Broadhurst è deceduto a causa delle ferite riportate. Le ferite subite dall’uomo di 45 anni sono state descritte come potenzialmente letali, mentre il ragazzo di 14 anni ha riportato ferite che, secondo la polizia, non mettono in pericolo la sua vita.

Un cittadino afgano di 22 anni è stato arrestato sul posto e accusato di omicidio e tentato omicidio. Il Ministero dell’Interno britannico ha confermato che il sospettato era arrivato nel Regno Unito nel novembre 2020, nascosto in un camion, e aveva ricevuto asilo e permesso di soggiorno nel 2022. Questo evento ha riacceso il dibattito sulla gestione dell’immigrazione nel paese, già sotto pressione per le recenti ondate di arrivi di richiedenti asilo.

Secondo la polizia, l’accoltellamento non è stato classificato come un atto di terrorismo, ma le indagini sono in corso per determinare se ci siano collegamenti tra il sospettato e le vittime. Una vicina, che ha preferito rimanere anonima, ha descritto Broadhurst come un netturbino che “stava solo portando a spasso il cane come fa tutti i giorni”. Ha aggiunto: “Sono qui da due anni e lo vedevo passare davanti alla finestra. Era l’ultima persona sulla Terra che penseresti che qualcuno avrebbe aggredito”.

L’episodio ha sollevato preoccupazioni non solo per la violenza di strada, ma anche per le implicazioni legate all’immigrazione e alla sicurezza pubblica. La comunità locale ha espresso shock e tristezza per quanto accaduto, sottolineando che Broadhurst era benvoluto nel quartiere e che il suo comportamento gentile non avrebbe mai fatto presagire un destino così tragico.

Le autorità locali e nazionali sono ora sotto pressione per affrontare le preoccupazioni relative alla sicurezza e alla gestione dell’immigrazione, mentre la polizia continua a indagare sull’accaduto e a raccogliere testimonianze da eventuali testimoni presenti al momento dell’aggressione. L’arresto del giovane afgano ha sollevato interrogativi sulla sua integrazione nella società britannica e sulle sfide che i nuovi arrivati devono affrontare.

La situazione ha anche attirato l’attenzione dei media, con vari reportage che analizzano non solo la dinamica dell’incidente, ma anche il contesto più ampio delle politiche di immigrazione del Regno Unito. Molti si chiedono se le attuali leggi e pratiche siano sufficienti per garantire la sicurezza dei cittadini e per gestire le complessità legate all’accoglienza di richiedenti asilo.

Mentre la comunità di Uxbridge si riunisce per commemorare Wayne Broadhurst, il dibattito su come prevenire simili episodi di violenza e migliorare la gestione dell’immigrazione continua a essere un tema centrale nel discorso pubblico. Le autorità sono chiamate a trovare un equilibrio tra la protezione dei diritti degli immigrati e la sicurezza dei cittadini, un compito sempre più difficile in un clima di crescente tensione sociale.



