Assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket: mattone sfonda parabrezza, muore l’autista in un atto di follia





Un grave incidente ha colpito il mondo del basket toscano dopo che il bus che trasportava i tifosi del Pistoia Basket è stato assaltato mentre rientrava dalla trasferta di Rieti. L’episodio si è verificato lungo la superstrada Rieti-Terni, nei pressi dello svincolo di Contigliano, poco prima di lasciare il Lazio. Durante l’assalto, un mattone lanciato contro il mezzo ha sfondato il parabrezza, colpendo mortalmente uno dei due autisti.





Secondo quanto riportato da Pistoia Sport, il bus aveva appena lasciato il PalaSojourner dopo la vittoria per 88-73 contro la squadra locale, la Sebastiani Rieti. Mentre il mezzo si trovava all’altezza dell’uscita di Contigliano, alcuni individui, le cui identità sono ancora sconosciute, hanno iniziato a lanciare sassi contro il bus. Il colpo fatale è stato inferto da un mattone che ha colpito il secondo autista, causando la sua morte. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Durante la partita, si erano già registrati momenti di tensione tra le due tifoserie, ma era stata evitata una vera e propria collisione grazie alla presenza delle forze di polizia. Il tragico epilogo è avvenuto solo un quarto d’ora dopo la partenza dal palazzetto, quando il bus stava facendo ritorno a Pistoia. Le autorità stanno attualmente indagando per chiarire i dettagli di quanto accaduto e per identificare i responsabili dell’assalto.

In una nota ufficiale, la società Pistoia Basket 2000 Ssd arl ha espresso il proprio sgomento per la morte dell’autista. “Abbiamo appreso con sgomento la notizia della morte di uno dei due autisti in servizio su un pullman che trasportava i tifosi biancorossi di ritorno dalla trasferta di Rieti,” si legge nel comunicato. “Alla luce delle prime notizie emerse, e in attesa dei riscontri ufficiali della magistratura, la Società si dichiara sconcertata per la dinamica che ha provocato l’incidente. Il presidente Joseph David e tutto il Club si stringono attorno alla famiglia dell’autista e partecipano al dolore dei suoi cari.”

Le indagini sono ora concentrate sull’analisi della scena del crimine e sulla raccolta di testimonianze da parte di eventuali testimoni. Le forze dell’ordine stanno esaminando la possibilità che l’assalto sia stato premeditato, considerando anche il clima di tensione che ha caratterizzato il match di basket. La situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei tifosi durante gli spostamenti, specialmente in contesti dove le rivalità tra le tifoserie possono sfociare in violenza.

L’incidente è stato condannato da vari esponenti del mondo sportivo, che hanno chiesto misure più severe per garantire la sicurezza dei tifosi. La morte dell’autista ha riacceso il dibattito sulla violenza nel mondo dello sport e sulla necessità di proteggere non solo i giocatori, ma anche coloro che seguono le squadre.

La comunità sportiva di Pistoia si trova ora a dover affrontare una tragedia inaspettata, con un’intera città in lutto per la perdita di un uomo che ha dedicato la sua vita a garantire la sicurezza dei tifosi durante le trasferte. La società ha promesso di collaborare pienamente con le autorità per fare luce sulla vicenda e per garantire che simili episodi non si ripetano in futuro.



