Attirata dal fidanzato nei bagni della stazione: vittima di abusi , coinvolti due minorenni

Un grave episodio di violenza sessuale si è verificato in una stazione ferroviaria in provincia di Lecce, dove un ragazzo di 15 anni è stato arrestato con l’accusa di aver abusato di una coetanea. La denuncia è stata presentata dalla madre della vittima, preoccupata perché la figlia non rispondeva al telefono. Recatasi alla stazione per cercarla, la donna ha trovato la ragazza nel bagno mentre il giovane stava commettendo l’abuso.





La vittima ha raccontato di essere andata alla stazione per incontrare il fidanzato, anch’egli di 15 anni, con il quale aveva un appuntamento. Durante l’aggressione, il fidanzato sarebbe rimasto in attesa in un locale non lontano dal luogo dell’incidente. I fatti risalgono al 28 luglio, ma sono stati resi noti solo ora, suscitando indignazione e allerta nella comunità.

Secondo la testimonianza della giovane, l’aggressione è avvenuta mentre si dirigeva all’incontro con il fidanzato. Non è chiaro se il 15enne arrestato conoscesse la vittima prima di questo episodio. L’accusa a suo carico è di violenza sessuale aggravata in concorso. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti, e sono in corso ulteriori indagini sul fidanzato della ragazza. Il giovane arrestato è stato collocato in una comunità.

Dopo l’aggressione, la vittima è stata trasportata in ospedale, dove i medici hanno riscontrato lesioni compatibili con un attacco fisico. Un elemento cruciale nell’indagine è stato l’analisi dei telefoni cellulari sequestrati, dai quali è emerso che gli indagati avevano ripetutamente chiesto alla ragazza e alla madre di non presentare denuncia.

Le autorità locali stanno ora approfondendo la questione, cercando di ottenere ulteriori informazioni e testimonianze che possano chiarire i dettagli dell’accaduto. La comunità di Lecce è rimasta scossa da questo episodio, evidenziando la necessità di affrontare in modo serio e tempestivo i temi legati alla violenza giovanile e alla sicurezza.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla protezione delle giovani vittime di violenza e sull’importanza di educare i ragazzi al rispetto reciproco. Le forze dell’ordine stanno intensificando gli sforzi per sensibilizzare la popolazione su questi temi, incoraggiando le vittime a denunciare qualsiasi forma di abuso.

La vicenda ha anche portato alla luce la fragilità delle situazioni in cui si trovano i giovani, spesso esposti a rischi e pericoli. Le istituzioni locali e le associazioni di supporto stanno lavorando per garantire che i giovani abbiano accesso a risorse e supporto adeguato in caso di situazioni di emergenza.

Mentre le indagini proseguono, la comunità di Lecce attende ulteriori sviluppi su questo caso inquietante, con la speranza che possa servire da monito per prevenire futuri episodi di violenza. La collaborazione tra le autorità, le scuole e le famiglie è fondamentale per creare un ambiente sicuro e protetto per tutti i giovani.