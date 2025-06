Aurora Ramazzotti sfoggia un look elegante firmato Zimmermann al Battesimo di un amico, ma il caldo mette a dura prova i suoi piedi durante l’evento

In occasione del Battesimo del figlio di amici, Aurora Ramazzotti ha scelto un outfit estivo firmato Zimmermann, ideale per le temperature elevate. Tuttavia, il caldo ha avuto il suo impatto, causando gonfiore ai piedi dell’influencer.





Con l’arrivo della stagione delle cerimonie, molti personaggi noti hanno partecipato a eventi importanti. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno celebrato il Battesimo della loro figlia Camilla, mentre Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sono sposati. Anche Sveva Alviti ha detto “sì”, e Alessandra Mion con Ernst Knam hanno rinnovato i loro voti matrimoniali in Chiesa. Tra questi eventi, Aurora Ramazzotti ha preso parte alla Comunione della sorellina Celeste e successivamente al Battesimo del figlio di amici.

Per l’occasione, Aurora Ramazzotti ha scelto un abito della collezione Mare 2025 di Zimmermann. Il vestito, in lino avorio con dettagli rossi, presenta uno scollo a V profondo, un colletto classico con orli smerlati e maniche corte risvoltate. La cintura rimovibile in vita e i bottoni floreali all’uncinetto completano il look. Questo abito è disponibile sul sito Zimmermann al prezzo di 1050 euro. Per completare l’outfit, ha optato per ballerine con tacco basso e doppio cinturino, abbinate a occhiali da sole rossi che conferiscono un tocco di audacia.

Nonostante la scelta del lino, tessuto noto per la sua freschezza e capacità di assorbire l’umidità, il caldo ha comunque avuto effetti sui piedi di Aurora Ramazzotti. L’aumento delle temperature causa la dilatazione dei vasi sanguigni, rendendo difficile la circolazione sanguigna verso il cuore e provocando un accumulo di liquidi negli arti inferiori. Questo fenomeno è comune tra le donne e diventa più evidente con calzature eleganti da cerimonia.

Aurora Ramazzotti ha ironizzato sulla situazione, paragonando i suoi piedi gonfi a quelli di Kim Kardashian poco prima del parto. Nel 2013, le foto dei piedi gonfi di Kim Kardashian, costretti in sandali stretti con stringhe e fasce in plastica, fecero il giro del web.

Il fenomeno dei piedi gonfi è una sfida per molte donne durante le cerimonie estive. Sebbene il lino sia un’ottima scelta per mantenere la pelle asciutta e fresca, non esiste una soluzione definitiva per prevenire il gonfiore causato dal caldo. Le celebrazioni estive, seppur belle e memorabili, possono quindi risultare scomode a causa delle alte temperature.

In conclusione, mentre il look di Aurora Ramazzotti al Battesimo ha ricevuto molti apprezzamenti, il caldo ha ricordato a tutti quanto possano essere impegnative le cerimonie estive. L’influencer ha saputo affrontare con ironia la situazione, mostrando ancora una volta la sua capacità di prendere con leggerezza anche gli inconvenienti più comuni.