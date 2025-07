Aurora Ruta, diffusa una foto alla stazione di Torino: “Se è trattenuta da qualcuno, la riporti a casa”

Proseguono le indagini per rintracciare Aurora Ruta, una ragazza di 17 anni originaria di Portacomaro, in provincia di Asti, scomparsa nel pomeriggio di lunedì 21 luglio. L’ultima volta è stata vista alle 17:40 alla stazione di Torino Porta Nuova, come documentato da una telecamera di videosorveglianza. Da quel momento, nessuno ha più avuto sue notizie.





Secondo le ricostruzioni, Aurora avrebbe dovuto incontrare la sorella a Torino, ma l’incontro non è mai avvenuto. Da allora, la famiglia vive nell’angoscia, mentre le autorità e i volontari dell’Associazione Penelope Piemonte stanno facendo il possibile per ritrovarla.

Fabrizio Pace, presidente dell’associazione che si occupa di persone scomparse, ha spiegato a Fanpage.it che la denuncia è stata presentata come “allontanamento volontario”. Tuttavia, ci sono elementi che fanno pensare a una situazione più preoccupante: “Anche se inizialmente potrebbe essersi allontanata di sua volontà, il fatto che non abbia portato con sé nemmeno un cambio di vestiti o il cellulare fa pensare a una scomparsa”, ha dichiarato.

La ragazza indossava una canotta bianca, pantaloncini neri e sneakers bianche e nere al momento della scomparsa. Non aveva con sé né una borsa né uno zaino. Alta 1,65 metri, ha i capelli scuri legati in una coda.

Aurora Ruta ha perso la madre quattro anni fa e la sua scomparsa è avvenuta proprio in coincidenza con l’anniversario della morte. Questo dettaglio potrebbe essere significativo. “Penso che questa ricorrenza le abbia causato un momento di fragilità e sconforto, che potrebbe averla portata a vagare senza una meta precisa. Qualcuno potrebbe aver approfittato della situazione e averla trattenuta con sé”, ha aggiunto Pace.

L’Associazione Penelope Piemonte ha diffuso l’immagine ripresa dalla videosorveglianza per sensibilizzare l’opinione pubblica e incentivare eventuali segnalazioni. “Qualcuno potrebbe trovarsi con lei senza sapere nulla della sua situazione. È importante che chiunque abbia informazioni contatti immediatamente le forze dell’ordine o la nostra associazione”, ha ribadito Fabrizio Pace.

Un altro elemento che preoccupa è il fatto che Aurora non aveva mai compiuto gesti simili in passato. Non si era mai allontanata senza avvisare qualcuno o senza lasciare tracce. Questo comportamento insolito alimenta ulteriormente l’ansia dei familiari e degli investigatori.

Chiunque abbia visto Aurora Ruta o abbia informazioni utili al suo ritrovamento è invitato a contattare il numero di emergenza 112, l’Associazione Penelope Piemonte o le autorità competenti.