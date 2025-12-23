Auto della Polizia si schianta contro un furgone a Bari: due agenti feriti gravemente, stavano intervenendo per una rapina





All’alba del 23 dicembre, un grave incidente ha coinvolto un’auto della Polizia e un furgone nel centro di Bari, precisamente tra via Cardassi e via De Giosa. Secondo le prime ricostruzioni, la volante della Polizia stava procedendo a velocità sostenuta per raggiungere il luogo di una rapina in corso quando si è verificato lo scontro con il furgone, carico di merce.





Le immagini dell’incidente, che hanno rapidamente fatto il giro del web, mostrano l’auto della Polizia in condizioni devastanti. La parte sinistra del veicolo si è completamente distaccata, finendo a diversi metri di distanza, mentre la parte anteriore dell’Alfa Romeo di servizio si è accartocciata su se stessa, rendendo l’auto irriconoscibile. Anche il furgone ha subito gravi danni, con la fiancata destra distrutta dall’impatto.

A seguito dello scontro, i poliziotti sono rimasti intrappolati tra le lamiere dell’auto. Solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato cesoie idrauliche e divaricatori, è stato possibile estrarli e trasportarli in codice rosso al Policlinico di Bari e all’ospedale Di Venere. Nonostante le loro condizioni siano gravi, fortunatamente non risultano in pericolo di vita. Il conducente del furgone, invece, ha riportato ferite meno gravi e non è in condizioni critiche.

Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 per prestare soccorso. Per chiarire la dinamica dell’incidente, sono giunti anche i colleghi della Polizia, i Carabinieri e la Polizia Locale. Le indagini sono ora in corso per determinare le cause esatte dello scontro e per valutare eventuali responsabilità.

Questo incidente evidenzia i rischi che gli agenti di Polizia affrontano quotidianamente nel loro lavoro, soprattutto quando sono impegnati in operazioni di emergenza. La velocità e la necessità di intervenire rapidamente in situazioni critiche possono aumentare il rischio di incidenti stradali, come quello avvenuto a Bari.

Le autorità locali stanno seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione e sono in contatto con gli ospedali per monitorare le condizioni di salute degli agenti coinvolti. La comunità di Bari è in apprensione per l’accaduto, e i cittadini attendono ulteriori aggiornamenti sulla salute degli agenti e sull’indagine in corso.

L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’importanza di garantire che i veicoli delle forze dell’ordine possano operare in condizioni di massima sicurezza, specialmente quando sono in servizio. È fondamentale che le istituzioni riesaminino le procedure e i protocolli di emergenza per ridurre al minimo il rischio di incidenti simili in futuro.



