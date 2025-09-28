Auto prende fuoco con 5 ragazzi a bordo, gli amici li tirano fuori dalle lamiere in una corsa contro il tempo





Ieri sera, sabato 27 settembre, un grave incidente stradale si è verificato in via Valstort a Fontanafredda, in provincia di Pordenone. Quando i vigili del fuoco sono giunti sul luogo dell’incidente, un’auto era già completamente avvolta dalle fiamme. Fortunatamente, i cinque giovani a bordo del veicolo erano riusciti a liberarsi dalle lamiere e a mettersi in salvo, grazie all’intervento dei loro amici che viaggiavano in un’altra auto.





Secondo le prime ricostruzioni, l’auto con i cinque giovani è uscita di strada per motivi ancora da accertare e ha preso fuoco. La situazione poteva diventare ancora più drammatica se non fosse stato per l’intervento immediato degli amici, che si trovavano a poca distanza e hanno prontamente estratto gli occupanti dall’auto incidentata. Questo gesto eroico ha sicuramente contribuito a salvare delle vite.

Pochi minuti dopo l’incidente, i vigili del fuoco sono arrivati sul posto e hanno trovato l’auto completamente distrutta dalle fiamme. Nel frattempo, i soccorritori del 118 hanno prestato assistenza ai tre feriti. Due dei ragazzi sono stati trasportati in ospedale in ambulanza; le loro condizioni non sembrerebbero gravi. Tuttavia, una giovane donna ha subito ferite più serie ed è stata trasferita all’ospedale di Udine tramite un’eliambulanza.

Le indagini sull’incidente sono attualmente condotte dai Carabinieri di Sacile. Dalle informazioni raccolte finora, sembra che non ci siano altre auto coinvolte nell’incidente. Le autorità competenti stanno lavorando per chiarire le cause che hanno portato all’uscita di strada del veicolo.

La prontezza di reazione degli amici dei ragazzi ha evitato conseguenze potenzialmente fatali. Questo episodio mette in luce l’importanza della solidarietà e dell’intervento tempestivo in situazioni di emergenza. Nonostante le difficoltà, i giovani coinvolti nell’incidente possono considerarsi fortunati per essere stati assistiti da persone pronte a intervenire.

Le autorità locali stanno seguendo con attenzione l’evolversi della situazione e monitoreranno le condizioni dei feriti. La comunità di Fontanafredda è scossa dall’accaduto, ma anche sollevata dalla notizia che i ragazzi sono riusciti a salvarsi. Le indagini in corso cercheranno di fare luce sulle circostanze che hanno portato a questo drammatico evento.

Questo incidente sottolinea anche la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale, specialmente tra i giovani. La guida prudente e la consapevolezza dei rischi sono fondamentali per prevenire situazioni simili in futuro. Gli enti locali potrebbero considerare l’implementazione di campagne di sensibilizzazione per educare i giovani sui pericoli della guida e sull’importanza di comportamenti responsabili.

Nel frattempo, la comunità si unisce nel supporto ai feriti e alle loro famiglie, augurando una pronta guarigione. La speranza è che, nonostante il trauma, i giovani coinvolti possano superare questa esperienza e tornare presto alla normalità.



