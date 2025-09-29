Auto urta un muretto e si capovolge a Campobasso: muore una ragazza di 25 anni incinta





Un drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica 28 settembre a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. Una giovane donna di soli 25 anni, incinta all’ottavo mese, ha perso la vita in un tragico schianto mentre viaggiava a bordo di un’auto con il compagno e un minore. La vittima, che aspettava un bambino, è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale che ha scosso l’intera comunità locale.





Secondo le prime informazioni disponibili, l’auto coinvolta, una Volkswagen Golf, ha urtato un muretto in cemento che sostiene una tubazione idrica. A seguito dell’impatto, il veicolo è uscito di strada e si è ribaltato, provocando anche la fuoriuscita di acqua dalla tubazione danneggiata. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 55, una via che collega San Salvo in Abruzzo con il centro di Montenero di Bisaccia.

L’impatto è stato estremamente violento e purtroppo non c’è stato nulla da fare per la giovane donna, che è rimasta incastrata sotto il veicolo. I soccorsi sono giunti rapidamente sul posto, ma per lei non c’era alcuna possibilità di salvezza: è deceduta sul colpo. Il compagno e il minore, che si trovava sul sedile posteriore dell’auto, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale San Timoteo di Termoli. Fortunatamente, entrambi non sarebbero in pericolo di vita.

Le autorità competenti stanno ancora indagando sull’incidente per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della Stazione di Montenero di Bisaccia e della Compagnia di Termoli. A causa dei rilievi in corso, la strada provinciale è stata temporaneamente chiusa al traffico.

La sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, si è recata sul luogo dell’incidente e ha espresso il suo cordoglio, definendo la situazione una “tragedia enorme” che ha colpito l’intera comunità. Secondo quanto riportato, oggi sarebbe stato il compleanno della giovane vittima, un ulteriore elemento che amplifica il dolore per la sua prematura scomparsa.

Il drammatico evento ha suscitato grande commozione tra i residenti di Montenero di Bisaccia, che si sono uniti nel lutto per la giovane donna e per la sua famiglia. La notizia della tragedia ha rapidamente fatto il giro della comunità, lasciando tutti increduli di fronte a un evento così tragico e inaspettato.

Questo incidente mette in evidenza una volta di più l’importanza della sicurezza stradale e la necessità di prestare attenzione alla guida, soprattutto in condizioni di traffico intenso o in prossimità di aree urbane. Le autorità stanno intensificando i controlli e le campagne di sensibilizzazione per ridurre il numero di incidenti stradali e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

In attesa di ulteriori dettagli sull’incidente, la comunità di Montenero di Bisaccia si prepara a sostenere la famiglia della giovane vittima in questo momento di grande dolore. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze esatte che hanno portato a questo tragico evento, con la speranza che situazioni simili possano essere evitate in futuro.



