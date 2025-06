Avevo fatto la richiesta per le ferie molto tempo fa.





La settimana scorsa, una collega mi ha chiesto se potevamo scambiarci le ferie.

Le ho risposto che avevo già prenotato tutto e pensavo che la questione fosse chiusa.

Il giorno dopo, il nostro capo mi ha chiamato per una riunione non programmata e ha detto: «Mi è stato chiesto di rivedere il calendario delle ferie. Puoi essere flessibile?»

Ho sbattuto le palpebre. «Flessibile in che senso?»

Ha incrociato le mani come un preside pronto a rimproverare uno studente. «Il padre di Marina deve essere operato la prossima settimana. Lei dice che potresti spostare le tue ferie al mese prossimo, e che questo la aiuterebbe molto.»

Sono rimasta senza parole. Marina non aveva mai parlato della salute di suo padre. Aveva solo detto che voleva portare il suo partner in un viaggio a sorpresa a Miami. Ricordo che durante una chiamata Zoom mostrava delle opzioni di hotel sullo schermo.

Ho aperto la bocca, poi l’ho chiusa.

Stava mentendo? O ero solo io a essere pignola?

«Ho già comprato i biglietti non rimborsabili,» ho detto infine. «E mia sorella arriva da Vancouver per incontrarmi a metà strada. Non è solo una questione di difficoltà da parte mia. Ho pianificato tutto da mesi.»

Ha annuito lentamente. «Capisco. Ma a volte… dobbiamo sostenerci come squadra.»

Sono uscita dall’ufficio sentendomi come se mi avessero rimproverata per non aver donato un rene.

Quella sera ho chiamato mia sorella, Tala. «È così terribile se non scambio le ferie?» le ho chiesto. «A quanto pare è una specie di fallimento morale adesso.»

Ha riso. «Stai chiedendo alla sorella sbagliata. Una volta ho nascosto una barretta di cioccolato negli stivali invernali di mamma e ho fatto finta che si fosse sciolta da sola. Stai tranquilla.»

Mi sono rilassata un po’. Tala sa sempre come farmi tornare con i piedi per terra.

Eppure, qualcosa dentro di me continuava a tormentarmi.

Così il giorno dopo ho chiesto a Marina senza giri di parole. «Ehi, ho sentito che tuo padre deve essere operato la prossima settimana. Spero stia bene.»

Lei ha sbattuto le palpebre, poi ha distolto lo sguardo. «Oh… sì, è complicato. Niente di grave. Solo… ha bisogno di supporto.»

Il tono non corrispondeva alle parole. Era quel tipo di risposta vaga che si dà quando si cerca di non essere scoperti.

Quella sera ho fatto qualcosa di cui non vado fiera—ho controllato il suo profilo Instagram.

La sua ultima storia? Taggata in un resort a Cabo. Non la prossima settimana. Adesso.

Sono rimasta a fissare lo schermo: la spiaggia sullo sfondo, i bicchieri che tintinnavano in piscina con il suo partner.

Operazione, un corno.

Ho fatto uno screenshot e l’ho guardato per un’ora. Non avevo intenzione di mandarlo al capo—almeno, non ancora.

Ma la mattina dopo sono tornata al lavoro con una decisione silenziosa.

Quando il capo ha ripreso l’argomento—«Hai pensato meglio a essere flessibile?»—ho risposto: «Marina è a Cabo in spiaggia. L’ho vista sui suoi social pubblici. Quindi immagino che suo padre stia meglio?»

La sua faccia è diventata bianca. «Cabo?»

«Cabo.»

Quel pomeriggio Marina ha improvvisamente avuto una “intossicazione alimentare” ed è uscita prima dal lavoro.

Due giorni dopo lavorava “da remoto” da un luogo non specificato.

Ma qui arriva il colpo di scena.

Sono andata in ferie. Io e Tala ci siamo incontrate a Sedona e il viaggio è stato fantastico. Abbiamo fatto escursioni, osservato le stelle e parlato più profondamente di quanto non avessimo fatto in anni.

Poi, al terzo giorno, ci siamo fermate in un diner lungo la strada. La cameriera—una donna stanca con occhi gentili—ci ha portato il conto, e ho riconosciuto il nome sul cartellino.

La mamma di Marina.

Sono rimasta paralizzata.

Non ho detto nulla, ma mentre andavamo verso l’auto ho cercato di nuovo informazioni su Marina.

Ecco, Marina è cresciuta in una città vicina. I suoi genitori si sono separati quando aveva tredici anni. Sua madre non si è mai risposata. Suo padre? Vive in Florida.

All’improvviso tutto ha avuto senso. Non stava mentendo sul padre. Ma non se ne prendeva cura nemmeno lei. Probabilmente usava il nome di lui come scudo.

Avrebbe potuto semplicemente chiedere il permesso per le ferie. Forse aveva paura di essere giudicata per aver scelto se stessa. Forse pensava che nessuno avrebbe detto sì senza una tragedia.

Quando sono tornata al lavoro, non l’ho affrontata. Non ho detto una parola. Ma qualcosa in me è cambiato.

Tutti vogliamo comprensione, ma a volte abbiamo così paura di essere onesti che manipoliamo invece. Forse era questo il vero problema—non le ferie, ma la paura di sentirsi dire di no.

Così ho iniziato a essere onesta anch’io. Quando la settimana scorsa ho chiesto mezza giornata libera, ho detto al capo: «Ho solo bisogno di un po’ di respiro mentale.»

Ha detto di sì. Senza domande.

A volte è davvero così semplice.

La lezione di vita? Non serve una crisi per giustificare la tua serenità. Devi solo credere di meritarla.