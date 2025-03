Avevo offerto alla mia amica di vivere temporaneamente nel nostro appartamento, ma alla fine sono stata costretta a mandarla via

Ho 50 anni e sono sposata da 28. Viviamo in un comodo appartamento di tre stanze, acquistato quasi vent’anni fa. Con l’arrivo della primavera, ci trasferiamo nella nostra casa di campagna, una costruzione di legno immersa nel verde. Lì l’aria è pura, i fiori profumano l’ambiente, e abbiamo anche un piccolo orto dove coltiviamo le nostre verdure. Nonostante dobbiamo svegliarci presto per andare al lavoro, questo stile di vita ci piace molto.





Quest’estate, il nostro appartamento in città è rimasto vuoto. Ogni tanto andavamo a controllarlo, ma per il resto era inutilizzato. Questo ha attirato l’attenzione di una mia vecchia amica, che si trovava in un momento difficile, dopo una separazione. Quando mi ha chiesto aiuto, senza pensarci due volte le ho offerto di soggiornare nel nostro appartamento.

Non sapevo ancora che sarebbe stato un errore enorme.

A inizio maggio le ho dato le chiavi e io e mio marito ci siamo trasferiti in campagna, convinti che si sarebbe sistemata tranquillamente. Avevo sempre visto la mia amica come una persona responsabile e onesta. Mai avrei immaginato che avrebbe combinato un disastro del genere.

A fine luglio, però, ho ricevuto una telefonata da una vicina che mi ha gelato. Mi ha chiesto se avessi venduto l’appartamento. La mia risposta è stata immediata: “Certo che no, una mia amica ci vive temporaneamente.” Ma la vicina ha continuato, raccontandomi che strani gruppi di persone arrivavano ogni giorno e che sembrava ci fossero più persone di quelle previste.

Sconvolta, sono corsa in città. Non riuscivo a credere a quello che stava succedendo. Quando sono arrivata, ho trovato una scena incredibile: due persone sconosciute nel corridoio, una donna giovane e un uomo di mezza età. Non ho resistito e ho chiesto dove fosse la proprietaria.

“È a casa,” hanno risposto tranquillamente. Pochi minuti dopo, la mia amica è comparsa. Non riuscivo a credere ai miei occhi. Le ho chiesto, senza giri di parole: “Da quando sei diventata la proprietaria?”

Ha cercato di giustificarsi, dicendo che era una situazione temporanea e che non voleva disturbarmi. Ma presto la verità è venuta fuori: aveva affittato due stanze a degli sconosciuti, mantenendo per sé la terza. L’appartamento che mi aveva chiesto di lasciarle temporaneamente era diventato una sorta di pensione, con lei che guadagnava soldi alle mie spalle.

Non ci è voluto molto perché tutti se ne andassero. La mia amica è uscita per ultima, senza nemmeno salutarmi.

Da quel giorno, non ci parliamo più e sono convinta che non riuscirò mai a perdonarla per quanto successo.