Avidità e Tradimento: La Triste Lezione che Gloria Ha Insegnato a Suo Nipote

Un giorno, Gloria, 74 anni, sorseggiava un caffè accanto alla finestra coperta da tende trasparenti quando la sua assistente, Sofia, corse verso di lei. “Signora Watson, ha una visita. È venuto a trovarla suo nipote!”





Gloria non riceveva visite da oltre un anno. Quando sentì che Todd era venuto a trovarla, non provò alcuna emozione, perché sapeva già il motivo della sua visita. Era per i soldi. Questo era tutto ciò che lui e sua moglie Natasha avevano mai desiderato…

“Signora Watson, ha bisogno di aiuto per andare nella hall, o vuole che la accompagni?”

“Me la cavo, cara. Mio nipote può aspettare. Devo prepararmi. Devo vedermi al meglio, visto che lo incontro dopo tanto tempo,” rispose Gloria, alzandosi per cercare il suo vestito migliore. Mentre frugava nell’armadio, Gloria si perse nei suoi pensieri e scoppiò a piangere.

Avidità e tradimento non portano mai a nulla se non a delusione.

“Avrei dovuto pensarci due volte prima di fidarmi di lui,” rifletté. “È il peggior errore della mia vita. Non sarei qui oggi se avessi conosciuto prima i piani di Todd e Natasha.”

Gloria non riusciva a trattenere le lacrime mentre ricordava il loro tradimento.

Cinque anni prima, Gloria viveva da sola nella casa che aveva ereditato dal suo defunto marito. Todd era già sposato e viveva separato, con sua moglie, e la visitava una volta all’anno, al massimo.

Ma improvvisamente, Todd cominciò a farle visita più spesso. Gloria era felice dell’attenzione che le stava dando. Un giorno, lui le si avvicinò e le disse: “Mia moglie ha bisogno di una costosa operazione, nonna. Ho esaurito tutti i risparmi, e quelli che ho non bastano nemmeno a mantenere la casa. Ti sarei molto grato se mi aiutassi a pagare il trattamento di Natasha.”

Todd era tutto ciò che aveva, quindi Gloria non pensò ad altro. Era pronta a fare di tutto per vederlo felice, e sentiva che la casa che abitava non valeva nulla rispetto ai bisogni di suo nipote.

Senza pensarci due volte, Gloria vendette la casa e si trasferì con Todd e sua moglie. Se solo avesse saputo che tutto ciò che le aveva detto era una bugia. Natasha non aveva bisogno di alcun trattamento e non era malata. Loro avevano bisogno di soldi per una vacanza esotica alle Hawaii, ma non volevano pagarla di tasca loro.

Todd e Natasha portarono a termine il loro piano, convinti di essersela cavata e che Gloria non avrebbe mai scoperto la verità.

Tre settimane dopo, la coppia tornò a casa, fingendo di essere appena tornata dall’ospedale in città.

“Ah, nonna! Ho fame! Stai cuocendo il pane? Che profumino invitante… Possiamo mangiare? Ho una fame!” esclamò Todd, mentre aiutava Natasha a sedersi. “Attenta, tesoro. Il dottore ti ha detto di non fare sforzi, giusto?”

Gloria era felice di vedere suo nipote e sua moglie, e nonostante la sua età, si adoperò per aiutare Natasha nei lavori domestici, così che potesse riposare e recuperare dall’operazione. Un giorno, mentre curava le piante, sentì Natasha parlare con una sua amica nel giardino di come avrebbe mandato via Gloria.

“Ah, è proprio una seccatura. Non fa niente in casa, sta sempre a leggere libri e giornali come se dovesse cambiare il mondo,” brontolò Natasha.

“È davvero fastidioso. E lo sa della tua vacanza alle Hawaii?” chiese l’amica.

“Assolutamente no! Lei pensa che io e Todd siamo stati in ospedale. Le abbiamo mentito sulla mia operazione. Zitta! Se lo viene a sapere, siamo nei guai! Comunque, ho intenzione di liberarmi di lei. Inviterò mia sorella per le vacanze, e voglio che la stanza degli ospiti sia libera prima di allora.”

Gloria rimase sconvolta, perché fino a quel momento non aveva sospettato nulla. Si era fidata ciecamente di Todd, e non avrebbe mai immaginato che l’avrebbe tradita in quel modo.

“Mi dispiace, Tommaso. Non avrei dovuto vendere la nostra casa. Mi sono fidata di nostro nipote. Mi ha mentito e ha sprecato tutti i soldi,” pianse, accarezzando la foto incorniciata di suo marito.

Ma era troppo tardi, e anche se avesse voluto, non poteva tornare indietro nel tempo per rimediare e prendere decisioni più sagge.

Gloria si forzò a sorridere e non parlò più con Todd della questione. Sapeva che sarebbe stato inutile. Inoltre, non riusciva ancora a capire quando ricordava Natasha che parlava con l’amica di mandarla via.

Poi, la realtà colpì di nuovo Gloria quando Todd e Natasha le presentarono un volantino che pubblicizzava le strutture offerte da una casa di riposo.

“È incredibile sapere che gli anziani come me sono curati in questi luoghi. Ma perché me lo mostrate, caro?” chiese Gloria a Todd. Lui si morse le labbra e guardò Natasha, che lo guardò con occhi spalancati, facendogli capire di parlare con Gloria.

“Nonna, vedi, Nat e io stiamo pensando di avere un bambino. Il medico ci ha detto che è il momento giusto, e noi stiamo già avvicinandoci ai trent’anni,” iniziò Todd, mentre Gloria impallidiva lentamente. Capiva già cosa stava per dirle.

“Quindi… sto pensando di cambiare lavoro, e sarà difficile per noi tre vivere insieme. Quello che pensavo è che tu possa vivere in un posto dove sarai curata, dove potrai parlare con altre persone della tua età e vivere serenamente. Ho trovato questa casa di riposo che mi sembra adatta. Le strutture sono eccellenti, fidati di me. E ti prometto che ti verrò a trovare spesso. Puoi contare su di me.”

La verità finalmente colpì Gloria, come un sacco di mattoni. Voleva tornare a vivere nella casa di suo marito, ma ormai non era più sua, dato che l’avevano già venduta. Gloria non poté fare altro che accettare la proposta di Todd e preparare le sue cose.

La settimana seguente, Todd la accompagnò alla casa di riposo, promettendole che l’avrebbe visitata presto. Ma quel “presto” arrivò solo una volta all’anno, durante le festività. Gloria, delusa, cominciò a vivere con la brutta verità per i successivi cinque anni.

“Signora Watson, suo nipote l’aspetta nella hall!” interruppe Sofia il silenzio di Gloria.

“Sì, sarò lì fra due minuti. Grazie, cara.”

Era passato poco più di un anno dall’ultima visita di Todd. L’ultima volta che l’aveva visto era stato a Natale, per regalarle dei vestiti e delle coperte. Non era Natale, quindi Gloria si meravigliò del motivo della sua visita. Pensò intensamente e sospirò, rendendosi conto del vero motivo.

“Perché non ci ho pensato prima?” esclamò delusa.

Pochi settimane prima, Gloria aveva ereditato una parte del patrimonio del suo defunto cugino Donovano. Sebbene avesse molti eredi, Gloria aveva ricevuto una parte consistente della sua eredità, dato che Donovano era molto ricco. Era una somma considerevole che le avrebbe permesso di acquistare una nuova casa, se lo avesse voluto.

“Spero che non sei venuto per questo,” sorrise mentre si alzava e si dirigeva verso la hall, dove vide Todd avvicinarsi con un grande sorriso e le braccia aperte.

“Nonna!! Sono così felice di vederti. Come stai? Mi sei mancata tanto,” salutò Todd, abbracciando Gloria forte e poggiando il mento sulla sua testa, come sempre. “Oh, sembri così calda, nonna! E come vanno le cose qui? Tutto bene? Guarda… nuovi occhiali da lettura! Ti piacciono?!”

“Sto bene, caro. Grazie, e mi piacciono molto quegli occhiali. È così gentile da parte tua ricordarti di questa vecchia signora quando hai così tanto da fare,” disse Gloria. “E come sta Natasha? È incinta?”

L’entusiasmo di Todd svanì in un silenzio inquietante prima che proseguisse con un’altra richiesta strana.

“Ci abbiamo provato, nonna, ma Natasha ha una complicazione che necessita di un’altra operazione. Vogliamo diventare genitori, ma è possibile solo dopo quest’operazione. E…” si fermò, guardando Gloria con occhi grandi e supplicanti.

“E?”

“Nonna, ho speso tutti i miei risparmi per la sua cura. Mi è rimasto poco per pagare l’operazione, ma credo che non basti. Sono venuto a chiederti aiuto.”

“Aiuto? Quale aiuto, caro?”

“Ho saputo dal mio cugino che hai ricevuto l’eredità di nonno Donovano. So che ti sto chiedendo tanto, ma sai quanto amo Natasha. Dobbiamo aiutarla, nonna. Ha sempre sognato di avere bambini, ma senza questa operazione…”

Gloria, ormai consapevole della sua menzogna, decise che era arrivato il momento di mettere Todd sulla giusta via.

“Nonna, stai bene con l’idea di aiutarci?” interruppe Todd. Gloria lo guardò con calma.

“Ah, caro, non credo che sarà possibile questa volta. Anch’io ho bisogno di un intervento urgente. Potrei non vivere ancora a lungo senza quest’operazione. Ma dimmi tu — è più importante l’operazione di Natasha della mia?”