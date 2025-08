Baci e abbracci in Sicilia: la vacanza romantica di Victoria De Angelis con Luna Passos

La bassista dei Maneskin, Victoria De Angelis, si sta godendo una pausa estiva all’insegna del romanticismo e del relax alle Isole Eolie, in Sicilia, insieme alla fidanzata, la modella Luna Passos. La relazione tra le due è stata ufficializzata nel 2023, e da allora la coppia non ha esitato a condividere momenti della loro vita insieme sui social.





Recentemente, Victoria De Angelis, 25 anni, ha pubblicato una serie di foto su Instagram che raccontano la loro vacanza. Gli scatti mostrano la bassista e la sua compagna mentre si godono il sole e il mare, alternando momenti di tenerezza a scene di divertimento con amici. Tra giornate in barca e aperitivi al tramonto, il post è stato accompagnato da una didascalia ironica: “È un’estate di baci, abbracci e tette”. Le immagini hanno rapidamente catturato l’attenzione dei fan, che hanno riempito il post di commenti entusiasti.

La relazione tra Victoria De Angelis e Luna Passos è stata resa pubblica per la prima volta nel giugno 2023, quando il settimanale “Chi” ha pubblicato alcune foto delle due insieme durante una giornata in barca. Poco dopo, la bassista ha confermato la storia d’amore attraverso i suoi canali social, rendendo ufficiale la frequentazione con la modella. Da allora, la coppia ha condiviso diversi momenti della loro vita insieme, dimostrando una forte complicità e un legame profondo.

L’estate 2023 ha segnato un anno di relazione per Victoria De Angelis e Luna Passos, che hanno celebrato l’anniversario con una vacanza ai Caraibi. Durante quel viaggio, le due hanno pubblicato foto che raccontavano il loro amore e la gioia di condividere esperienze uniche. Anche in occasione del 25° compleanno della bassista, Luna Passos ha dedicato alla fidanzata un messaggio speciale sui social, accompagnato da una foto di loro insieme: un gesto che ha ulteriormente consolidato l’immagine pubblica della coppia.

La giovane musicista aveva già parlato della sua sessualità in un’intervista rilasciata nel 2021 a Vanity Fair. In quell’occasione, aveva dichiarato: “È stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa”. Queste parole hanno rappresentato un momento significativo nella sua carriera e nella sua vita personale, mostrando una crescente apertura verso temi legati all’identità e alla libertà di espressione.

La vacanza alle Isole Eolie sembra essere stata un’occasione perfetta per Victoria De Angelis e Luna Passos per rafforzare ulteriormente il loro legame. Tra paesaggi mozzafiato e momenti di relax, le due hanno condiviso il loro amore con i follower, trasformando il loro viaggio in un racconto visivo che celebra la bellezza della vita e delle relazioni autentiche.

La bassista dei Maneskin continua a mantenere un rapporto diretto con i suoi fan attraverso i social media, utilizzandoli come piattaforma per esprimere non solo la sua creatività musicale ma anche aspetti più personali della sua vita. Questo approccio ha contribuito a creare un legame speciale tra lei e il pubblico, che segue con interesse ogni aggiornamento sulla sua carriera e sulla sua vita privata.