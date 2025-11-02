Ballando con le stelle 2025, eliminato Beppe Convertini: ecco la classifica dopo la sesta puntata





Nella puntata di sabato 1 novembre 2025 di Ballando con le stelle, si è consumato un momento decisivo con l’eliminazione della coppia formata da Beppe Convertini e Veera Kinnunen. Il conduttore ha partecipato alla sfida finale insieme a Nancy Brilli e Carlo Aloia, oltre a Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale. Nonostante gli sforzi, ha ottenuto solo il 16% delle preferenze del pubblico, costringendolo a lasciare il programma.





La serata ha visto un colpo di scena, con la classifica che ha subito un cambiamento significativo a causa di vari fattori, tra cui l’infortunio di Francesca Fialdini e l’assenza di Andrea Delogu, attualmente in lutto per la perdita del fratello Evan. Queste circostanze hanno influenzato le dinamiche del programma, creando un’atmosfera di incertezza tra i concorrenti.

Con l’eliminazione di Convertini e Kinnunen, la tensione aumenta per le restanti coppie. Nancy Brilli e Emma Coriandoli, infatti, si preparano a una sfida di salvezza che avrà luogo all’inizio della puntata di sabato 8 novembre. Questa competizione deciderà quale delle due dovrà lasciare il programma, aggiungendo ulteriore suspense alla competizione.

Dopo la sesta puntata, la classifica ha visto Fabio Fognini e Giada Lini al primo posto con 74 punti, seguiti da Marcella Bella e Chiquito con 53 punti. Al terzo posto si trovano Martina Colombari e Luca Favilla con 48 punti, mentre Filippo Magnini e Alessandra Tripoli e Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca condividono entrambi 47 punti. La situazione è più critica per Beppe Convertini e Veera Kinnunen, che si trovano in fondo alla classifica con soli 13 punti, seguiti da Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale con 7 punti e Francesca Fialdini e Giovanni Pernice con appena 2 punti.

In questo contesto, Alberto Matano ha deciso di assegnare il suo tesoretto a Fabio Fognini e Giada Lini, mentre Rossella Erra ha optato per dare metà del suo tesoretto a Marcella Bella e Chiquito. Queste assegnazioni sono cruciali per le strategie di gioco delle coppie, poiché possono influenzare notevolmente il punteggio finale e le possibilità di salvezza.

La puntata di sabato 1 novembre ha messo in evidenza non solo le performance di danza, ma anche le storie personali dei concorrenti, rendendo il programma ancora più coinvolgente per il pubblico. L’assenza di Andrea Delogu ha suscitato particolare empatia, con Milly Carlucci che ha espresso il suo supporto, affermando: “Ti aspettiamo”. Questo momento di solidarietà ha ricordato a tutti l’importanza della comunità e del sostegno reciproco, specialmente in tempi difficili.

Con l’avvicinarsi della puntata di sabato 8 novembre, l’attesa cresce per la sfida di salvezza tra Nancy Brilli e Emma Coriandoli. Le due concorrenti, dopo aver affrontato il rischio di eliminazione, dovranno dimostrare le loro abilità in pista per guadagnarsi un posto nella competizione. La tensione è palpabile, e i fan del programma sono ansiosi di scoprire chi avrà successo e chi dovrà lasciare la competizione.



