Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto duro con un concorrente: “Tu sei il buffone”





Vivere di musica e spettacolo, ecco, era proprio il mio sogno da ragazzino. Sognavo di fare quello che sto facendo ora, il sabato sera su Rai 1. Le mazzate? Me le sono sempre prese insieme a mia moglie, ma una roba la so: nessuno mi ha mai regalato niente. Ogni passo avanti è stato sudato, conquistato. Così si è presentato il concorrente che Mariotto ha subito preso di mira. Alla fine si è portato a casa 34 punti, mica malissimo, ma il litigio in diretta ha fatto casino, inutile girarci intorno.





Mariotto, come al solito, non si è trattenuto: “Mi sono addormentato, che noia! Tu sei il buffone della corte, pieno di energia… dovresti spiazzare tutti, fare l’imprevedibile!”, ha sparato senza troppi giri di parole. Praticamente gli ha dato del prevedibile e piatto. Paolo Belli, lo showman di turno, ci è rimasto secco. Aveva la faccia di uno che vorrebbe essere da tutt’altra parte.

La risposta di Belli? Non si è fatta attendere, zero peli sulla lingua: “Oh guarda che è Ballando con le Stelle, non il circo…”, gli ha tirato fuori, difendendo la sua scelta di un’esibizione elegante, senza numeri da saltimbanco. Mariotto niente, ha rincarato la dose: “Così è noioso, per me sei una tigre, voglio vedere più follia in pista!”. Un botta e risposta da manuale.

L’aria in studio si è fatta bella pesante, ma per fortuna Alberto Matano ci ha messo una pezza. Si è schierato senza mezzi termini dalla parte di Belli: “Io non ho capito che dovrebbe fare di più, Mariotto, piuttosto vai a farti un caffè se hai sonno”, ha detto, e lì il pubblico è esploso in applausi.

Insomma, la terza puntata di Ballando con le Stelle non si è fatta mancare il teatrino, tra tensioni, battutine e giudici che sembrano pronti a scannarsi. Belli, nonostante tutto, ha tenuto botta con classe, sempre sorridente, e il pubblico lo ha difeso a spada tratta, sia in studio che sui social.

Nel backstage, la maestra Giada Lini ha fatto i complimenti a Paolo per la grinta e l’impegno – due doti che, diciamolo, non gli sono mai mancate. Uno che si rialza sempre, anche dopo le batoste più dure. E alla fine, con la sua eleganza e quel modo di fare spontaneo, Paolo Belli rimane uno dei preferiti del pubblico di Milly Carlucci. Anche se ogni tanto le giurie provano a farlo fuori a suon di frecciatine.



