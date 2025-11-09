Ballando con le stelle, Nancy Brilli senza Carlo Aloia: “Con Filippo Zara un nuovo inizio. Decidono gli spettatori”





Nancy Brilli, una delle attrici più apprezzate del cinema italiano, si trova attualmente al centro di un acceso dibattito durante la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle”. Con una carriera che si estende per oltre quarant’anni, Brilli ha dimostrato le sue abilità di ballo, spaziando dal Charleston al Quickstep. Tuttavia, la sua esperienza nella competizione non è stata priva di controversie, soprattutto in relazione ai giudizi espressi dalla giuria, composta da figure come Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.





In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, Brilli ha parlato della sua attuale situazione, in particolare del fatto che questa sera dovrà affrontare uno spareggio contro la signora Coriandoli, una sfida che potrebbe segnare la sua eliminazione dal programma. A complicare ulteriormente le cose, il suo maestro di ballo, Carlo Aloia, è infortunato e sarà sostituito da Filippo Zara. Nonostante queste difficoltà, Brilli si è mostrata determinata: “Siamo preparatissimi e motivatissimi”.

L’attrice ha anche espresso le sue opinioni sui giudizi ricevuti dalla giuria, in particolare su una dichiarazione di Lucarelli riguardo alla morte della sua cagnolina, Margot. La giurata aveva affermato: “Non esiste il bonus lutto animale domestico”, una frase che ha colto di sorpresa Brilli, la quale ha commentato la mancanza di sensibilità in alcune valutazioni. Inoltre, ha criticato il commento di Mariotto sull’età e sull’abbigliamento, notando che “Milly era vestita di nero accanto a me”, sottolineando l’incoerenza di tali osservazioni.

Dopo vent’anni di rifiuti, Brilli ha finalmente accettato di partecipare a “Ballando con le Stelle” per celebrare il ventennale del programma. Tuttavia, ha rivelato di aver sempre avuto riserve riguardo alla competenza della giuria: “Non volevo mettere la mia professionalità nelle mani di giurati non particolarmente competenti”. Oggi, riflettendo su questa scelta, ha dichiarato: “Trovo terribile questo pescare frasi a caso dal campionario della cattiveria”.

In merito all’infortunio di Aloia, Brilli ha espresso rammarico: “Mi secca moltissimo andare avanti senza il mio Maestro, ma lo spettacolo deve continuare”. Riguardo alla sostituzione con Zara, ha confermato che lavoreranno sulla coreografia preparata con Aloia, mantenendo il focus sulla sua preparazione e motivazione per la competizione.

Parlando della sua esperienza nel programma, Brilli ha notato un significativo cambiamento nel suo approccio al ballo: “Quelli che faccio adesso sono balli molto tecnici”. Ha spiegato che, sebbene avesse ballato in passato, il ballo sportivo richiede una precisione e una tecnica diverse, portando a una crescita personale e artistica.

Tuttavia, la sua presenza al ballottaggio, nonostante i progressi, l’ha lasciata perplessa: “Se me lo sai spiegare tu perché io non l’ho capito”. Durante lo spareggio, ha confessato di essere stata distratta dai pensieri legati alla sua fame, mentre si preparava per la performance.

Nel corso dell’intervista, Brilli ha descritto il suo rapporto con i giudici, affermando di rispettare profondamente Carolyn Smith, la quale le ha fornito feedback utili e costruttivi. Al contrario, ha espresso la sua frustrazione per le valutazioni che sembrano mancare di fondamento tecnico: “Quando vedo i voti dati a vanvera, capisco che c’è bisogno anche di praticità”. Ha sottolineato che non tutti i giudici sono stati equi, ma ha voluto chiarire che non intende partecipare a una “rissa” verbale.

Riguardo al trattamento riservato a lei e ad altre donne di successo come Marcella Bella e Barbara D’Urso, Brilli ha evidenziato che il problema non è l’età, ma piuttosto la mancanza di rispetto nei confronti delle loro carriere: “Dimmi tu che non è eccessivo”. Ha criticato il fatto che i giudici si siano concentrati su aspetti personali piuttosto che sulle esibizioni artistiche.

Infine, Brilli ha condiviso la sua reazione alla clip dedicata alla morte della sua cagnolina, rimanendo sorpresa dalla scelta di mostrarla in trasmissione: “Non sapevo che avrebbero fatto la clip su Margot”. Ha anche menzionato un episodio in cui ha chiesto a Mariotto un parere sul suo abito, ricevendo un commento inaspettato sull’abbigliamento per la sua età.



