Bambina di 11 anni aveva un tumore al cervello inoperabile, ma due mesi dopo i medici sono sotto shock

La storia di uno dei bambini più allegri che potresti mai incontrare, Roxli Doss.





Roxli, 11 anni, ha gli stessi interessi della maggior parte delle ragazze della sua età, tra cui passare il tempo con le amiche e andare a cavallo. Solo un giorno ha iniziato ad avere forti mal di testa.

Il medico di famiglia visitò Roxli e le consigliò di consultare uno specialista, e così fecero i suoi genitori. Quando i risultati delle analisi confermarono che la ragazza aveva un tumore al cervello raro e incurabile, la famiglia Doss fu sconvolta.

Avere un atteggiamento positivo e apprezzare la vita

Per molti versi, Roxli apprezzava la normalità della sua vita. La bambina amava trascorrere il tempo con le sue amiche ed era orgogliosa della sua passione per l’equitazione. Nonostante le sue numerose attività, i genitori di Roxli si preoccuparono quando iniziò a lamentare mal di testa quotidiani che imitavano l’emicrania.

Una prognosi terrificante

I peggiori timori dei chirurghi si sono avverati quando gli esami di laboratorio hanno confermato il peggio. Il glioma pontino intrinseco diffuso (DIPG) è un tumore cerebrale raro e inoperabile, appena diagnosticato a Roxli. Ulteriori informazioni sono state fornite dalla Dott.ssa Virginia Harrod del Dell Children’s Medical Center.

Raramente visto

Il Daily Mail cita la Dott.ssa Harrod che afferma: “È molto raro, ma quando lo vediamo, è una malattia devastante”, ha detto. “Si ha una ridotta capacità di deglutire, a volte perdita della vista, riduzione della capacità di parlare e infine difficoltà respiratorie”.

Pregando devotamente

Il tumore era inoperabile, ma il Dott. Harrod suggerì comunque la radioterapia per Roxli, perché aumenta le possibilità di vita più lunghe dei pazienti oncologici. Nel frattempo, Gena e Scott, i genitori di Roxli, pregavano regolarmente per un miracolo nella loro chiesa.

Probabile diagnosi alternativa

La famiglia Doss non si accontentò della diagnosi di un singolo medico, così chiese un secondo e un terzo parere in ben cinque cliniche e ospedali diversi. Quando i cinque medici della famiglia Doss giunsero alla stessa conclusione, pregarono con più fervore e lanciarono una campagna di raccolta fondi per contribuire a pagare le cure mediche della figlia, Roxli.

Frequenza intensa di visite

La ricerca di un secondo parere ha portato i genitori di Roxli al Texas Children’s Hospital di Austin, al Dana-Farber Cancer Institute di Boston, al Johns Hopkins Children’s Center di Baltimora e all’MD Anderson Cancer Center dell’Università del Texas a Houston. Sono stati avvertiti che le condizioni di Roxli sarebbero peggiorate con l’espansione del tumore.

Risultati da aspettarsi

Tutti i medici consultati dalla famiglia avevano previsto un lento e costante peggioramento dei parametri vitali di Roxli nel tempo. Si stima che la sopravvivenza media per i pazienti con questo tipo di cancro sia di circa nove mesi dopo la diagnosi iniziale, ma Roxli e la sua famiglia erano pronti a combattere.

Aggressivo all’estremo

Negli Stati Uniti, ogni anno vengono diagnosticati solo circa 200-300 bambini con DIPG. Sebbene l’età media di un bambino a cui viene diagnosticata questa malattia sia compresa tra i cinque e i nove anni, Roxli aveva già superato di qualche anno quella soglia, il che rende il suo caso ancora più insolito. I medici detestano dover dire ai genitori che il loro bambino è affetto da DIPG perché la causa è sconosciuta.

Cadendo velocemente

A causa della sua posizione alla base del cervello e all’apice della colonna vertebrale, il tumore è inoperabile. Il ponte, una parte del cervello che controlla attività vitali come la respirazione, il sonno e la pressione sanguigna, viene compresso dal tumore.

Segni e sintomi iniziali

La famiglia Doss notò che qualcosa non andava nella piccola Roxli, che mostrava i primi sintomi del DIPG. La maggior parte dei bambini affetti da questa malattia non vive nemmeno abbastanza a lungo per ricevere la radioterapia e deve anche affrontare complicazioni come la paralisi facciale e movimenti insoliti degli arti.

Risultati positivi

Per una fortunata coincidenza, il tumore di Roxli è stato individuato precocemente e la paziente ha potuto iniziare subito la radioterapia. Per valutare la sua risposta alle radiazioni, ha dovuto trascorrere sei settimane in ospedale, sei giorni alla settimana. Secondo la Michael Mosier Foundation, la radioterapia è efficace nel ridurre le dimensioni del tumore DIPG nel 70% dei pazienti.

Semplicemente incredibile

Dopo ben sei settimane di radioterapia, nonostante la prognosi infausta, Roxli si sottopose a una risonanza magnetica e a un controllo con il Dott. Harrod. “Quando vidi per la prima volta la risonanza magnetica di Roxli, fu davvero incredibile”, commentò il Dott. Harrod. Il personale medico, pur essendo felicissimo, rimase sconcertato dalla completa scomparsa del tumore.

Regressione automatica

I tumori DIPG sono eccezionalmente rari da regredire spontaneamente, a differenza di altri tipi di cancro. Risposta immunitaria, secondo un saggio della Dott.ssa Momna Hejmadi, ricercatrice senior presso il dipartimento di biologia e biochimica dell’Università di Bath, nel Regno Unito.

Segnali fisici sottili

Il dott. Hejmadi suggerisce che la reazione immunitaria dell’organismo agli antigeni estranei potrebbe essere la causa della regressione del tumore; tuttavia, uno studio clinico condotto in Giappone nel 1988 ha rivelato che la rimozione di una sola porzione del tumore renale di un uomo ha portato alla remissione spontanea del tumore.

Creare un nuovo capitolo nella storia umana

Essendo il primo paziente in assoluto a cui è stato eradicato un tumore tramite radioterapia, Roxli ha compiuto progressi significativi nel campo della medicina. Data la natura aggressiva di questa malattia, Roxli dovrà continuare a sottoporsi alla terapia e tornare in ospedale regolarmente.

Immunoterapia

I recenti progressi nella cura del cancro hanno dato vita all’immunoterapia, un nuovo approccio che sfrutta il sistema immunitario per colpire le neoplasie maligne. Sebbene questo approccio abbia mostrato un certo successo per i medici, è stato anche collegato alla morte di alcuni pazienti, poiché induce l’organismo a rivoltarsi contro se stesso. Il piano è di trattare Roxli con questo metodo nella speranza che possa arrestare la diffusione del cancro.

Offrire gratitudine a Dio

Grazie alla loro fede, i genitori di Roxli hanno pregato e ringraziato Dio per la sua miracolosa guarigione dal cancro. “Lo diciamo ancora ogni giorno. È un po’ la nostra tradizione familiare che Dio abbia guarito Roxli”, ha affermato Gena.

Lavoro straordinario!

Scott, il padre di Roxli, ha espresso sentimenti simili di gratitudine per la salute della figlia. “Non sapevamo per quanto tempo sarebbe rimasta in salute e, guardatela, sta semplicemente facendo un ottimo lavoro”, ha detto Scott. Nonostante questo, sa che Roxli non è ancora fuori pericolo, ed è per questo che ha lanciato una campagna GoFundMe.

Raccolta fondi su GoFundMe

Quando le spese mediche hanno iniziato ad accumularsi, la famiglia ha capito di dover ricorrere al crowdfunding per contribuire a pagare le cure di Roxli. La famiglia Doss ha un disperato bisogno di aiuto e finora è riuscita a raccogliere circa 25.000 dollari su un obiettivo totale di 50.000 dollari. “Lo stiamo usando per tenere aggiornati familiari e amici in un unico posto. Apprezziamo il vostro supporto e le vostre parole di speranza e incoraggiamento.”

Essere pieni di ottimismo

La famiglia Doss è ottimista sul futuro di Roxli e prega spesso per una cura al cancro che è già stato trattato. Come scrive la famiglia Doss nella pagina della raccolta fondi, “Unisciti a noi nel celebrare quanto Dio abbia mostrato la sua potenza e il suo amore e nel pregare che Roxli possa ottenere ogni beneficio ed evitare ogni effetto collaterale”.

Triste notizia

Roxli, texana, è morta il 10 aprile 2020 dopo aver combattuto contro il “DIPG” (malattia di Parkinson) dal giugno 2018. Era diventata famosa a livello internazionale nel 2018, quando la sua risonanza magnetica dopo la radioterapia non aveva mostrato alcuna traccia del tumore. Purtroppo, anche in casi come questo, il DIPG torna a reclamare la vita…

Dio ha assegnato a Roxli un posto speciale su questa Terra, quindi dobbiamo sempre ricordarcelo.

Per favore CONDIVIDI questa storia per mantenere vivo il ricordo di questa coraggiosa ragazza!