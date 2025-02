Bambino denuncia il padre alla polizia dopo essere stato punito per i compiti: trovata droga in casa

Un bambino di 10 anni, arrabbiato con il padre per una punizione legata ai compiti, ha messo in atto una vendetta inaspettata, portando alla scoperta di sostanze stupefacenti in casa.





Il 9 gennaio a Yongning, un bambino di soli 10 anni ha vissuto una giornata che non dimenticherà facilmente. Dopo essere stato sgridato dal padre per non aver finito i compiti, il piccolo, offeso e arrabbiato, ha deciso di vendicarsi in modo sorprendente: ha chiamato la polizia e ha denunciato suo padre, accusandolo di detenere droga in casa.

La situazione si è svolta rapidamente: il bambino, dopo essersi allontanato da casa, ha preso in prestito un telefono in un negozio e ha contattato le forze dell’ordine. Quando gli agenti sono arrivati, il bambino li ha condotti verso la sua abitazione, dove è scattata la perquisizione.

In casa sono stati trovati otto bulbi di papavero, da cui si estrae l’oppio, una sostanza stupefacente pericolosa. Il padre ha dichiarato di possedere i bulbi per scopi medicinali, ma in Cina, il possesso di tali sostanze senza autorizzazione è considerato un reato. L’uomo è stato quindi arrestato e portato in stazione di polizia.

Questa vicenda ha sollevato molte domande sulle dinamiche familiari, e la vendetta del bambino ha avuto conseguenze ben più gravi di quanto potesse immaginare.