Bambino di 4 anni cade nella piscina di un parco acquatico nel Bresciano: è in condizioni gravissime

Un bimbo di 4 anni è stato elitrasportato al reparto di Rianimazione Pediatrica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove rimane in prognosi riservata, in seguito a un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 20 giugno presso un parco acquatico a Castrezzato, in provincia di Brescia.





Stando alle prime ricostruzioni, il piccolo – residente con la famiglia a Rovato – era nella piscina insieme ai genitori quando, in un momento di distrazione, sarebbe sfuggito loro e caduto in acqua. Un altro visitatore del parco lo ha notato galleggiare privo di coscienza e ha subito lanciato l’allarme.

Immediatamente sono intervenuti i bagnini, che hanno praticato le prime manovre di rianimazione, seguiti dal personale sanitario dell’Areu. Il bambino è stato stabilizzato sul posto, quindi trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Bergamo, dove è stato ricoverato in Rianimazione Pediatrica.

I Carabinieri di Castrezzato hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del fatto, valutando eventuali responsabilità della struttura o dei genitori. L’incidente si inserisce in una serie di episodi analoghi registrati in piscine e parchi acquatici della regione.