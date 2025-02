Bambino di 4 anni si allontana di notte mentre i genitori dormono: un passante lo salva

Un bambino di 4 anni trovato a vagare da solo in piena notte a Treviglio. Ecco cosa è successo e come è stato salvato.





Una storia che ha dell’incredibile arriva da Treviglio, in provincia di Bergamo, dove un bimbo di soli 4 anni è stato trovato a vagare da solo in piena notte, indossando solo un pigiamino e senza scarpe. L’episodio, avvenuto tra sabato 15 e domenica 16 febbraio, ha suscitato grande preoccupazione e incredulità tra gli abitanti della cittadina.

A notarlo è stato un automobilista di passaggio, che ha immediatamente allertato i carabinieri. Il piccolo, infreddolito e visibilmente confuso, si trovava lungo viale Piave, una delle arterie principali della città, dove il traffico notturno può essere intenso e pericoloso. La scena era surreale: un bambino così piccolo, da solo, esposto al rischio delle auto che sfrecciavano a gran velocità.

Come il bimbo è riuscito a uscire di casa

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il bambino si trovava in casa con la madre. Per motivi ancora da chiarire, sarebbe riuscito ad aprire la porta e uscire senza che la donna se ne accorgesse. Erano circa le 3 del mattino quando il piccolo è stato avvistato.

Nel frattempo, la madre si è svegliata e si è accorta con terrore che suo figlio non era più in casa. In preda al panico, ha contattato il compagno, che a sua volta ha chiamato il nonno del bambino e le forze dell’ordine. Fortunatamente, il piccolo era già stato ritrovato dai carabinieri grazie alla segnalazione dell’automobilista.

Il ritrovamento e il lieto fine

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno trovato il bambino circondato da alcuni automobilisti e pedoni, che si erano fermati per cercare di capire la situazione. Il piccolo, spaventato ma per fortuna illeso, è stato subito tranquillizzato dai militari.

È stato proprio lui a fornire un indizio decisivo: ha indicato l’auto della mamma, parcheggiata poco distante, guidando così i carabinieri fino alla sua abitazione. Dopo aver verificato le sue condizioni di salute, il bambino è stato affidato al nonno materno, mentre la madre, ancora sotto shock, ha collaborato con le autorità per ricostruire l’accaduto.

Ora i carabinieri stanno valutando se sia necessario prendere provvedimenti nei confronti della madre. L’obiettivo è capire come sia stato possibile che un bambino così piccolo sia riuscito a uscire di casa senza essere notato.

L’episodio ha acceso i riflettori sulla necessità di adottare misure di sicurezza in casa per evitare che situazioni simili possano ripetersi. Fortunatamente, questa vicenda si è conclusa senza gravi conseguenze, ma avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia.