Barbara D’Urso conferma il ritorno in Rai con un nuovo progetto dopo due anni di assenza. La conduttrice svela i retroscena del suo addio a Mediaset

Dopo un periodo di silenzio durato due anni, Barbara D’Urso rompe il ghiaccio e parla del suo ritorno in televisione, confermando i contatti con la Rai per un nuovo programma. La conduttrice, che per anni è stata un volto centrale di Mediaset, ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera i dettagli del suo allontanamento dalla rete e le prospettive future. “Non sono scomparsa per mia scelta”, ha dichiarato, sottolineando come gli ultimi anni siano stati per lei una fase di riflessione e attesa.





Un addio improvviso da Mediaset

Il 26 giugno 2023 è una data che Barbara D’Urso non dimenticherà facilmente. Quel giorno, alle 16:30, ha appreso “per vie traverse” che non sarebbe più stata parte del programma che aveva creato nel lontano 2008. “Da quel momento ho letto tante cose su di me”, ha spiegato. La conduttrice ha descritto come traumatico l’allontanamento da Mediaset, dove per anni aveva lavorato con dedizione assoluta. “A un certo punto conducevo quattro programmi contemporaneamente: Pomeriggio 5, Domenica Live, Non è la d’Urso e il Grande Fratello. Vivevo praticamente in camerino”, ha confessato.

La decisione di Mediaset di interrompere la collaborazione non è stata accolta bene dalla presentatrice, che si è ritrovata a dover lasciare tutto improvvisamente. “Mi sono ritrovata con un camion pieno delle mie cose personali recapitato a casa. È stato uno dei momenti più difficili della mia carriera”, ha raccontato, evidenziando come il pubblico sia rimasto il suo punto di riferimento durante questo periodo complicato. “Le persone mi fermano per strada chiedendomi perché non torno in televisione. Mi dicono che è una vera ingiustizia”.

Nuovi progetti in Rai

Nonostante le difficoltà, Barbara D’Urso guarda al futuro con ottimismo. Ha confermato di aver avuto incontri con Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai, e con il CEO di Freemantle Italia. “Mi ha detto di avere grande stima nei miei confronti e del mio percorso professionale, non solo per i risultati in termini di share ma anche per la raccolta pubblicitaria”, ha spiegato.

Il nuovo progetto, che potrebbe andare in onda il venerdì sera, non sarà un remake di Carràmba. “Non si tratta di otto puntate, ma di un format emotainment elegante, popolare, commovente e divertente. L’idea è di realizzare quattro o cinque puntate”, ha precisato la conduttrice. Inoltre, ha fatto notare come il programma di Antonella Clerici, attualmente programmato il venerdì sera, si sposterà al sabato a partire da gennaio 2024, lasciando spazio al suo show.

Le voci sui veti politici

Negli ultimi mesi si sono diffuse indiscrezioni su presunti veti politici che avrebbero ostacolato il ritorno di Barbara D’Urso in Rai. La conduttrice ha commentato queste voci, definendole gravi qualora fossero vere: “Un veto politico su di me? Sarebbe molto grave”. Tuttavia, non ha voluto alimentare ulteriori polemiche, preferendo concentrarsi sui suoi progetti futuri.

Tra le ipotesi circolate c’è anche quella secondo cui sarebbe stata Marina Berlusconi a opporsi al suo approdo in Rai. Tuttavia, questa informazione non è stata confermata ufficialmente.

Una carriera dedicata al pubblico

Con una carriera che abbraccia cinque decenni, Barbara D’Urso rimane una figura amata dal pubblico italiano. Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, la conduttrice si è detta pronta a tornare con un progetto che possa emozionare e intrattenere gli spettatori. “La pazienza è la virtù dei forti, e io sono una donna forte”, ha concluso.

Il ritorno di Barbara D’Urso in Rai segna un nuovo capitolo nella sua lunga carriera televisiva, dimostrando ancora una volta la sua resilienza e determinazione nel superare le avversità.