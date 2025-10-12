Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, esibizione ad alto tasso di sensualità a Ballando: “Tra loro scatta l’intesa”





Barbara D’Urso torna protagonista in prima serata grazie a una performance carica di energia e sensualità durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle. In coppia con Pasquale La Rocca, la conduttrice ha danzato un freestyle che ha conquistato sia la giuria che il pubblico, ottenendo un totale di 47 punti, con voti compresi solo tra 9 e 10.





La giuria – composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli – ha elogiato la performance con toni entusiastici. Alberto Matano è stato il primo a commentare: “Una performance eccezionale, complimenti. Si percepisce una forte sintonia tra voi”. La D’Urso ha risposto dicendosi finalmente rilassata e pronta a divertirsi.

Ivan Zazzaroni l’ha definita “strepitosa”, mentre Carolyn Smith ha esclamato: “Finalmente ti sei spogliata, nel senso emotivo. È la tua migliore esibizione finora. Ora devi solo crescere ancora”. Guillermo Mariotto ha aggiunto: “Sei tornata la Barbara D’Urso che conosciamo: esuberante e divertente”.

Più pungente Selvaggia Lucarelli, che ha riconosciuto la qualità del ballo ma ha osservato: “È tutto molto bello, ma non succede nulla. Da qui a Natale cosa ci racconteremo?”. Ironica la replica della D’Urso: “E che deve succedere? Cado e mi spacco una coscia?”. Lucarelli ha però ammesso: “Se uscissi di scena, ci mancheresti”.

Rossella Erra e il gossip: “Pasquale è di Barbara”

Il vero colpo di scena è arrivato da Rossella Erra, che ha lanciato un’insinuazione destinata a far discutere: “Tra Barbara e Pasquale c’è una complicità evidente. Non solo in pista. C’è molto da raccontare. Selvaggia, mettiti l’anima in pace: Pasquale è di Barbara”.

I diretti interessati non hanno commentato, ma l’alchimia tra i due continua a catturare l’attenzione.

I voti della giuria:

Ivan Zazzaroni : 10

Fabio Canino : 9

Carolyn Smith : 9

Selvaggia Lucarelli : 9

Guillermo Mariotto: 10



