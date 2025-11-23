Barbara D’Urso perde la pazienza con Lucarelli a Ballando: «I tuoi non sono giudizi ma solo attacchi verbali»





Durante la recente puntata di “Ballando con le Stelle”, Barbara D’Urso ha mostrato segni di frustrazione nel confronto con la giudice Selvaggia Lucarelli. La tensione è aumentata quando Lucarelli ha espresso critiche nei confronti della conduttrice, mettendo in discussione il suo ruolo nella competizione. D’Urso, visibilmente infastidita, ha ribattuto: “Sei qui a giudicare o a raccontare quello che condivido sui social? Mi fai ridere, non fai la giudice”.





La serata era iniziata con un’esibizione di D’Urso e del ballerino Pasquale La Rocca, che, dopo una performance precedente non particolarmente apprezzata, ha mostrato un miglioramento significativo. Ivan Zazzaroni, uno dei giudici, ha lodato La Rocca per il suo approccio, affermando: “Hai esaltato anche Barbara, sei stato eccezionale come sei di solito, ma hai fatto una cosa bella e pulita”. Anche Fabio Canino e Carolyn Smith hanno concordato, sottolineando che la coreografia eseguita era una delle migliori, commentando: “Sembra semplice ma l’avete eseguita con eccellenza”.

Tuttavia, il clima si è fatto teso quando è arrivato il turno di Selvaggia Lucarelli per esprimere il suo giudizio. La giornalista ha fatto notare che sembrava che il focus fosse solo su La Rocca, affermando: “Sembra che stiamo parlando solo di Pasquale, Barbara è sparita. Sei tu la colonna portante di questa coppia, perché ti nascondi dietro il tuo ballerino?”. Lucarelli ha poi chiesto a D’Urso perché non si sentisse valorizzata dai giudici, citando una storia condivisa dalla conduttrice sui social media in cui si parlava di una presunta “lenta e logorante demolizione psicologica a Ballando”.

In risposta alle critiche, D’Urso ha cercato di chiarire il suo punto di vista ma la situazione è rapidamente degenerata. Ha chiesto a Lucarelli: “Voglio sapere, sei qui a giudicare o a raccontare quello che condivido sui social?” e ha aggiunto: “Mi fai ridere, non fai la giudice, i giudici dovrebbero evitare di attaccare violentemente e verbalmente, se interrompi sei scostumata”. Questo scambio ha evidenziato la frustrazione di D’Urso nei confronti di un giudizio che percepiva come ingiusto e non costruttivo.

“No, siccome sono una donna di spettacolo mi sono resa conto che stavano facendo un primo piano e ho guardato la telecamera…COL CUOREEE”

Per cercare di riportare la calma, Milly Carlucci, la conduttrice del programma, è intervenuta, invitando i giudici a proseguire con l’espressione dei loro voti. La tensione tra D’Urso e Lucarelli ha catturato l’attenzione del pubblico, dimostrando come le dinamiche tra concorrenti e giudici possano influenzare l’atmosfera del programma.

Questo episodio non è isolato, poiché le interazioni tra D’Urso e Lucarelli hanno spesso suscitato polemiche nel corso delle edizioni di “Ballando con le Stelle”. La conduttrice ha una lunga carriera nel mondo dello spettacolo e, nonostante le critiche, continua a essere una figura centrale nel programma, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico e i giudici.

L’episodio di ieri sera ha messo in luce non solo le sfide personali di D’Urso nel contesto della competizione, ma anche le pressioni che i concorrenti affrontano nel tentativo di eccellere. La sua reazione ha reso evidente quanto possa essere difficile navigare le critiche in un ambiente così competitivo e visibile come quello della televisione.



