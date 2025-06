Barbara Rossi, commentatrice di Eurosport, è stata bersagliata da insulti sui social per un presunto tifo verso Carlos Alcaraz durante la finale del Roland Garros

Negli ultimi anni, il tennis ha conquistato un posto di rilievo nel panorama sportivo italiano, grazie soprattutto all’ascesa di talenti come Jannik Sinner. La finale del Roland Garros trasmessa sul Nove, che ha visto Sinner affrontare lo spagnolo Carlos Alcaraz, ha registrato numeri di ascolto straordinari, superando i 5 milioni di spettatori e raggiungendo quasi il 40% di share. Tuttavia, il grande successo mediatico è stato accompagnato da episodi spiacevoli, come le critiche rivolte a Barbara Rossi, seconda voce di Eurosport durante la telecronaca dell’incontro.





La commentatrice, che ha affiancato Jacopo Lo Monaco nella cronaca della partita, è stata accusata sui social di aver mostrato una preferenza per Alcaraz, scatenando una serie di attacchi personali. Gli insulti rivolti a Rossi sono emblematici di una tendenza preoccupante: l’esasperazione del tifo sportivo che spesso sfocia in comportamenti inappropriati. Questo episodio evidenzia come la crescente popolarità del tennis in Italia stia portando con sé non solo benefici, ma anche effetti collaterali negativi.

Durante il match, diversi utenti hanno criticato Rossi per aver sottolineato le qualità tecniche e l’impresa sportiva di Alcaraz, interpretandolo come un segno di parzialità. Tuttavia, è importante ricordare che il ruolo di un commentatore sportivo non è quello di tifare per un atleta, ma di analizzare e raccontare ciò che accade sul campo in modo obiettivo. Come sottolineato da molti esperti del settore, il tennis si distingue da altre discipline sportive per la sua tradizione di imparzialità e rispetto nei confronti degli avversari.

L’autore dell’articolo originale ha condiviso un episodio personale legato alla vicenda: “Nel corso del match ho ricevuto una serie inspiegabile di notifiche per commenti negativi indirizzati a Barbara Rossi su un mio post Instagram. Curiosamente, si trattava di un’intervista a Elena Pero, altra nota voce femminile del tennis italiano, che è stata vittima di uno scambio di persona”. Questo aneddoto sottolinea ulteriormente quanto la situazione sia sfuggita al controllo e quanto spesso le critiche sui social siano dettate da fraintendimenti o superficialità.

La sconfitta di Sinner contro Alcaraz è stata sicuramente dolorosa per i tifosi italiani, ma ha rappresentato anche un momento di grande spettacolo sportivo. Chi ha seguito la partita ha potuto assistere a un livello di gioco eccezionale, paragonabile agli storici scontri tra leggende come Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. È comprensibile che molti abbiano vissuto la delusione per la mancata vittoria di Sinner come una questione personale, considerando il giovane tennista altoatesino un simbolo nazionale. Tuttavia, questo non giustifica gli attacchi personali rivolti a chi svolge il proprio lavoro con professionalità.

Nel contesto del tennis, non è raro che i commentatori elogino le prestazioni degli avversari, soprattutto quando si tratta di atleti di altissimo livello come Alcaraz. Questo non implica necessariamente una preferenza personale, ma piuttosto il riconoscimento del valore tecnico e sportivo di ciò che accade in campo. Come spiegato nell’articolo originale: “Se Barbara Rossi ha rimarcato in alcuni passaggi l’incredibile impresa di Alcaraz, il cui valore cresce perché realizzata davanti a un tennista che ha giocato a livelli altissimi, ciò non significa che la commentatrice tenga per il tennista spagnolo, ma che non possa fare a meno di rimarcare, da commentatrice, l’evidenza cui assiste”.