Barcellona, genitori abbandonano il figlio di 10 anni in aeroporto per non perdere l’aereo

Un episodio incredibile si è verificato presso l’aeroporto El Prat di Barcellona, dove una coppia ha deciso di imbarcarsi su un volo senza il figlio di dieci anni, lasciandolo al terminal dopo aver scoperto che il suo passaporto era scaduto. L’accaduto ha suscitato grande scalpore, portando all’intervento delle autorità locali.





Secondo quanto riportato, i genitori si sarebbero accorti solo al momento dell’imbarco che il documento del bambino non era valido e che mancava il visto necessario per viaggiare. Di fronte all’impossibilità di farlo salire a bordo, avrebbero scelto di proseguire comunque con la partenza, affidando temporaneamente il figlio a un parente che stava per arrivare in aeroporto. La vicenda è stata resa pubblica da una coordinatrice del traffico aereo, che ha condiviso un video su TikTok per raccontare quanto accaduto. Il contenuto ha rapidamente raggiunto oltre 300mila visualizzazioni, attirando l’attenzione di utenti e media.

Nel video, la donna ha espresso la sua indignazione per il comportamento dei genitori, definendo la situazione “surreale”. Ha spiegato che il bambino, rimasto solo, avrebbe raccontato agli addetti aeroportuali: “I miei genitori sono già sull’aereo, diretti nel loro Paese d’origine.” A seguito della segnalazione, il personale dell’aeroporto ha immediatamente contattato la polizia, che è intervenuta per localizzare la coppia e gestire la situazione.

Gli agenti hanno rintracciato i genitori e li hanno condotti alla stazione di polizia situata all’interno dell’aeroporto, dove si trovava anche il bambino. Al momento non è chiaro se i due siano stati arrestati o se siano stati denunciati per quanto accaduto. Le autorità stanno indagando per determinare eventuali responsabilità legali in merito all’abbandono del minore.

La coordinatrice del traffico aereo ha dichiarato: “Come controllore di volo ne ho viste tante, ma questa situazione è stata surreale. Da madre, fatico a capire come si possa lasciare un figlio così piccolo da solo in aeroporto, aspettando un parente che potrebbe metterci ore ad arrivare.” Il suo racconto ha ulteriormente acceso il dibattito online, con molti utenti che hanno espresso sgomento e condanna verso l’azione dei genitori.

Questo caso richiama alla mente un evento simile verificatosi nel 2023 presso l’aeroporto Ben-Gurion di Tel Aviv, in Israele. In quell’occasione, una coppia belga aveva tentato di imbarcarsi su un volo Ryanair per Bruxelles lasciando il proprio neonato nel passeggino al banco del check-in. Anche in quel caso, i genitori non avevano acquistato un biglietto per il bambino e furono bloccati al controllo di sicurezza. Successivamente vennero arrestati dalla polizia locale.

L’episodio di Barcellona solleva interrogativi sul comportamento dei genitori e sulle implicazioni legali in situazioni simili. Lasciare un minore in un luogo pubblico come un aeroporto può configurarsi come abbandono di minore, un reato grave in molte giurisdizioni. Le autorità spagnole stanno ora valutando le possibili azioni da intraprendere nei confronti della coppia.

Nel frattempo, la vicenda continua a suscitare discussioni sui social media e tra i passeggeri dell’aeroporto El Prat. Molti si interrogano su come sia possibile anteporre una vacanza alla sicurezza e al benessere di un bambino. Il caso rappresenta un ulteriore esempio di comportamenti irresponsabili da parte di alcuni genitori durante i viaggi internazionali.

Le autorità aeroportuali e la polizia ribadiscono l’importanza di controllare attentamente i documenti di viaggio prima di raggiungere l’aeroporto, soprattutto quando si viaggia con minori. Errori come quello commesso dalla coppia possono generare situazioni complesse e mettere in difficoltà sia il personale aeroportuale che le forze dell’ordine.