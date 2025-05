Barzelletta del giorno: In hotel con l’amante

Tutti abbiamo bisogno di un momento di relax per spezzare la routine. E cosa c’è di meglio che alleggerire l’umore con una buona barzelletta? Eccone una per te:





Ieri mi sono trovato in una situazione piuttosto imbarazzante. Avevo deciso di andare in hotel con la mia amante per un po’ di tempo da soli. Ma, come vuole il destino, appena arrivato all’ingresso ho visto parcheggiata l’auto di mio suocero.

In quel momento, ogni desiderio è svanito e ho capito che, se mi avesse visto, sarebbero stati guai seri. Così, ho spiegato in fretta alla mia amante che era impossibile fermarci e goderci la serata. Naturalmente, lei se n’è andata arrabbiata.

Deluso, sono tornato a casa. Ma la frustrazione ha preso il sopravvento e ho finito per rompere entrambi gli specchietti della mia auto. Il giorno dopo sono andato a trovare mio suocero, pensando di farmi una risata vedendo la sua macchina senza specchietti. Ma con mia sorpresa, l’ho trovato davvero arrabbiato.

Curioso, gli ho chiesto: “Che succede? Sembri proprio giù di morale.” E lui mi ha risposto: “Come non dovrei esserlo? Ieri ho prestato la macchina a tua moglie e me l’ha riportata senza specchietti!”

Prossima barzelletta: Papà, voglio sposarmi!

E ora passiamo a un’altra barzelletta che ti strapperà sicuramente un sorriso:

“Papà, voglio sposarmi!” ho annunciato con entusiasmo un giorno.

Ma invece di una risposta di congratulazioni, mio padre ha detto semplicemente: “Prima chiedi scusa!”

Confuso, gli ho chiesto: “Ma perché? Cosa ho fatto?”

Insistendo, mio padre ha ripetuto: “Devi chiedere scusa!”

Sempre più perplesso, ho supplicato: “Ti prego, dammi almeno un motivo!!!”

E con uno sguardo furbo, mio padre ha risposto: “Prima chiedi scusa.”

Disperato di capire la situazione, ho sospirato e ho detto: “Va bene, papà… scusa!”

Con mia sorpresa, mio padre ha sorriso e ha dichiarato: “Perfetto! Ora sei pronto! L’addestramento è finito. Quando impari a chiedere scusa senza motivo, allora puoi sposarti!”

Ed eccoti qui, un paio di barzellette leggere per illuminare la tua giornata e regalarti un sorriso. Non dimenticare di condividerle con amici e parenti che hanno bisogno di una bella risata!