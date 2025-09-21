​​


Base jumper perde la vita sui monti di Trento: la compagna non lo vede arrivare e chiama i soccorsi

Emanuela B.
21/09/2025
Un tragico incidente ha colpito la comunità di Ala, in provincia di Trento, dove un base jumper ha perso la vita dopo un lancio da Monte Mezza. La vittima è Giacomo Zamparo, un uomo di 43 anni originario di Gorizia, che risiedeva ad Ala. La fatalità si è verificata nella giornata di domenica 21 settembre, quando Zamparo ha effettuato il suo volo. A lanciare l’allerta è stata la compagna dell’uomo, preoccupata per il suo mancato arrivo.



Secondo le prime ricostruzioni, Zamparo era stato accompagnato dalla compagna fino a circa 300 metri dal punto di decollo. Dopo il lancio, l’intenzione era quella di atterrare in una piazzola situata a Ospedaletto, ma l’uomo non è mai giunto a destinazione. La compagna, non vedendolo tornare, ha iniziato a preoccuparsi e ha contattato i soccorsi. Purtroppo, le operazioni di salvataggio si sono rivelate vane.

Il corpo di Giacomo Zamparo è stato avvistato poco dopo le 15 dall’elicottero delle Fiamme Gialle, che si era attivato per le ricerche. I soccorsi alpini della Guardia di Finanza e i medici sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, ma ogni tentativo di salvare la vita all’uomo è stato inutile. Le forze del soccorso hanno recuperato il corpo e lo hanno trasportato a valle.

Le autorità stanno ora indagando per chiarire le circostanze esatte della morte di Zamparo. È fondamentale stabilire se l’uomo sia deceduto immediatamente a causa della caduta o se ci siano stati fattori aggiuntivi che hanno contribuito al tragico evento. Gli accertamenti sono in corso e si prevede che verranno effettuate ulteriori indagini per comprendere meglio la dinamica dell’incidente.

Il base jumping è un’attività estremamente rischiosa, che comporta il lancio da strutture fisse come montagne, edifici o torri. Sebbene gli appassionati di questo sport estremo siano spesso ben addestrati e preparati, gli incidenti possono verificarsi anche a causa di errori tecnici o condizioni atmosferiche avverse. La morte di Giacomo Zamparo riporta l’attenzione sui pericoli insiti in questa pratica e sulla necessità di adottare tutte le precauzioni possibili.

La comunità di Ala è in lutto per la perdita di un cittadino, e i familiari e gli amici di Zamparo stanno affrontando un momento di grande dolore. Le reazioni da parte di chi conosceva l’uomo sono state di incredulità e tristezza. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di commozione tra coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.

Mentre le indagini proseguono, il caso di Giacomo Zamparo solleva interrogativi sulla sicurezza nel base jumping e sulla responsabilità degli organizzatori di eventi di questo tipo. È fondamentale che vengano seguite tutte le normative e le linee guida per garantire la sicurezza dei partecipanti e prevenire incidenti futuri.



