Bassetti esulta per la condanna di Raffaella Regoli, ma la risposta gli arriva sul muso all’istante

Sono lieto di annunciare la conclusione, in primo grado, di due rilevanti procedimenti giudiziari che mi vedevano coinvolto nella qualità di imputato e parte offesa nei confronti della giornalista Dott.ssa Raffaella Regoli.
1. Tribunale di Genova (Imputato): Sono stato assolto con formula piena (“perché il fatto non sussiste”) dall’accusa di diffamazione.
2. Tribunale di Milano (Parte Offesa): La Dott.ssa Regoli è stata riconosciuta colpevole di diffamazione nei miei confronti.
Tali sentenze costituiscono un importante riconoscimento della verità e ribadiscono l’inammissibilità di comportamenti aggressivi e di disinformazione nel contesto del dibattito pubblico, in particolare quando si tratta di professionisti impegnati nella tutela della salute pubblica.
Esprimo la mia più sincera gratitudine allo Studio Legale AMTF Avvocati di Milano per la competenza e l’eccellente assistenza fornita, che ha contribuito al raggiungimento di questo duplice risultato.
La scienza e la verità prevalgono sempre.
Di seguito, la pronta risposta della Dott.ssa Raffaella Regoli (VIDEO).
In risposta a #Bassetti
Chi ha paura della Verità cerca di mettere a tacere i giornalisti liberi. Ma io non ho paura.
Con il mio avvocato Angelo di Lorenzo faremo ricorso. pic.twitter.com/smG0oH03Df
— Raffaella Regoli (@RaffaellaRegoli) November 22, 2025
