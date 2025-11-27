“Basta falsità: non li abbiamo mai rifiutati!” La famiglia nel bosco replica alle accuse della stampa





La famiglia nel bosco scrive alla stampa: “Non è vero che rifiutiamo aiuti” Nathan e Catherine firmano una lettera per negare di essere “testardamente arroccati su posizioni intransigenti”: “Vogliamo difendere la nostra filosofia di vita”





La famiglia nel bosco torna a parlare, rompendo il (breve) silenzio stampa che sembravano essersi imposti da lunedì. Dopo l’addio del loro avvocato, che ha rimesso il mandato, Nathan e Catherine firmano una lettera alla stampa: “Continuiamo a leggere su alcune testate giornalistiche che saremmo testardamente arroccati su posizioni intransigenti e rigide e che staremmo rifiutando il supporto di istituzioni e privati che mettono a nostra disposizione abitazione alternative. Non è assolutamente vero. Abbiamo la gioia di preservare il nostro spirito e la nostra filosofia di vita, ma non per questo vogliamo essere sordi alle sollecitazioni che vengono dall’esterno. È falso quanto si dice in ordine ad un nostro rifiuto sull’aiuto offerto dal sindaco e da privati”.

