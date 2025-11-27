“Basta falsità: non li abbiamo mai rifiutati!” La famiglia nel bosco replica alle accuse della stampa

La famiglia nel bosco scrive alla stampa: “Non è vero che rifiutiamo aiuti” Nathan e Catherine firmano una lettera per negare di essere “testardamente arroccati su posizioni intransigenti”: “Vogliamo difendere la nostra filosofia di vita”
ha rilasciato una dichiarazione ufficiale alla stampa, al fine di chiarire la propria posizione in merito alle recenti speculazioni. Nathan e Catherine hanno firmato una lettera in cui respingono l’accusa di essere “testardamente arroccati su posizioni intransigenti” e di rifiutare il supporto offerto da istituzioni e privati che hanno proposto soluzioni abitative alternative. La famiglia afferma di essere lieta di preservare il proprio spirito e la propria filosofia di vita, ma sottolinea di non essere insensibile alle sollecitazioni provenienti dall’esterno. Inoltre, dichiarano che è falso quanto riportato in merito al loro rifiuto dell’aiuto offerto dal sindaco e da privati.
Add comment