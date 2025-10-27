Beatrice Bellucci morta in un incidente a Roma: “La Bmw viaggiava a 200 all’ora, si stavano sfidando”





La serata di venerdì 24 ottobre si è trasformata in un dramma lungo via Cristoforo Colombo, all’altezza di Piazza dei Navigatori, quando Beatrice Bellucci, ventenne studentessa di Giurisprudenza all’Università Roma Tre ed ex pallavolista del Roma Volley Club, ha perso la vita in un incidente stradale. Secondo il racconto di un testimone, Roberto Del Buono, la Bmw coinvolta nell’incidente stava viaggiando a una velocità impressionante, stimata tra i 180 e i 200 chilometri orari, e il suo motore emetteva un rumore assordante.





Del Buono ha descritto la scena, affermando che la Mini Cooper su cui viaggiava Bellucci stava procedendo tranquillamente nella corsia centrale in direzione del centro quando è avvenuto l’impatto. Il testimone ha aggiunto che, a suo avviso, se non ci fosse stato un pino lungo il percorso, la giovane avrebbe potuto salvarsi. Il conducente della Bmw, Luca Domenico Girimonte, ventidue anni, è attualmente indagato per omicidio stradale.

In un’intervista rilasciata a La Repubblica, Del Buono ha chiarito che non crede si trattasse di una corsa clandestina, bensì di una semplice “sfida tra amici”. Ha spiegato che il conducente della Bmw non è riuscito a frenare in tempo e ha colpito la Mini, che si è ribaltata più volte prima di schiantarsi contro un albero, producendo un forte tonfo.

Un altro aspetto drammatico dell’incidente è stato il coinvolgimento di altri tre giovani nella Bmw. Secondo Del Buono, uno di loro è stato sbalzato fuori dal finestrino, mentre un altro è rimasto incastrato tra i sedili, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco per essere estratto dall’abitacolo. Entrambi sono stati trasportati in ospedale con codice rosso, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. L’amica di Bellucci, che viaggiava con lei nella Mini, ha assistito impotente alla morte della giovane.

Immediatamente dopo l’incidente, i soccorritori hanno tentato di rianimare Bellucci, ma purtroppo senza successo. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale stanno attualmente indagando sull’incidente, coordinandosi con la Procura della Repubblica. Il conducente della Bmw è stato sottoposto ai test di verifica per alcol e droga, i cui risultati sono risultati negativi. Il padre di Girimonte ha dichiarato: “Mio figlio è stato tamponato, non stava partecipando ad alcuna corsa clandestina”.

In risposta all’incidente, i cittadini hanno avviato una petizione su Change.org per chiedere l’installazione di autovelox lungo via Cristoforo Colombo, una delle strade più pericolose di Roma. La petizione è stata lanciata per monitorare la velocità dei veicoli, in quanto in diverse occasioni i residenti hanno segnalato corse clandestine e sorpassi azzardati. “Un primo passo concreto per fermare chi scambia una via urbana per una pista”, hanno dichiarato i sostenitori dell’iniziativa.

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nella capitale, evidenziando la necessità di misure più severe per prevenire tragedie simili. La comunità è in lutto per la perdita di Bellucci, una giovane promettente che aveva un futuro brillante davanti a sé. La sua morte ha lasciato un segno profondo non solo nella sua cerchia di amici e familiari, ma anche nella comunità più ampia di Roma, che si unisce nel dolore per questa tragica perdita.



