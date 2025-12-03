Beatrice Venezi trionfa a Buenos Aires: il pubblico del Teatro Colón in piedi per lei, ma nessuno ne parla





Beatrice Venezi ha ricevuto una standing ovation ieri a Buenos Aires. La direttrice d’orchestra italiana ha nuovamente conquistato l’esigente pubblico del Teatro Colòn, che si è alzato in piedi per tributarle un caloroso omaggio di diversi minuti durante l’ultima recita de La Traviata.





Applausi e ripetute esclamazioni di “brava” hanno accompagnato il gran finale diretto da Venezi. Oltre al pubblico, che raramente si alza in piedi in questo teatro, la direttrice è stata ampiamente acclamata dall’orchestra, come dimostrano i numerosi video della serata di ieri e delle precedenti recite.

Le prestazioni della musicista italiana al Colòn hanno riscosso l’apprezzamento anche della Fundación Beethoven, specializzata nel settore.

La stima che Venezi si è guadagnata in Argentina è ulteriormente testimoniata dalla Masterclass sull’Opera Italiana tenuta questa settimana, con la partecipazione di 150 iscritti. Le immagini provenienti da Buenos Aires presentano una realtà ben diversa da quella sostenuta da coloro che contestano la sua nomina a direttrice musicale della Fenice di Venezia, facendo leva su motivazioni artistiche.

Qualche sera fa, la mobilitazione ha visto un nuovo capitolo all’inaugurazione della stagione sinfonica, con l’accensione di torce dei telefoni e il lancio di volantini per protestare contro la nomina della direttrice e contro la sospensione di un acconto welfare.

Mentre gli orchestrali di Venezia continuano ad opporsi all’arrivo della maestra italiana, i loro colleghi di Buenos Aires sembrano entusiasti di collaborare con lei e torneranno ad essere diretti da lei il prossimo 7 dicembre, in occasione del centenario del coro e dell’orchestra del prestigioso teatro sudamericano.

IL TRITTICO 🎭 Con entradas agotadas, el martes 13 se despide Il Trittico, la trilogía de Puccini compuesta por Il tabarro, Suor Angelica y Gianni Schicchi. Regresó al Colón después de catorce años en una producción propia, con dirección musical de Carlos Vieu y Beatrice Venezi. pic.twitter.com/NQlWmpqYbN — Teatro Colón (@TeatroColon) May 12, 2025



