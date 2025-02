Bebe Vio annuncia la relazione con Gianmarco Viscio, pubblicata la prima foto insieme sui social

La campionessa di scherma paralimpica Bebe Vio ha finalmente deciso di rendere pubblica la sua storia d’amore con Gianmarco Viscio, condividendo sui social la loro prima foto ufficiale insieme. La coppia, che avrebbe iniziato a frequentarsi nel 2022, ha attirato l’attenzione dei media sin dal loro primo avvistamento, avvenuto nel settembre dello stesso anno, quando furono paparazzati dal settimanale Chi. Da allora, i rumors su una possibile unione si sono intensificati, ma la schermitrice ha preferito mantenere la relazione lontana dai riflettori fino ad ora.





Nelle immagini pubblicate su Instagram, Bebe Vio ha raccontato di un viaggio esotico che ha fatto con Viscio, descrivendo il luogo come un “paradiso”. Le foto mostrano la coppia abbracciata e felice, in un contesto marittimo che trasmette relax e spensieratezza. “10 giorni in modalità aereo in un vero e proprio paradiso,” ha scritto Vio nella didascalia, sottolineando l’importanza di questo momento insieme.

Gianmarco Viscio, 30 anni, è un giocatore dilettante di calcio a otto, noto per il suo ruolo di difensore in una squadra di serie B. Nonostante la sua carriera sportiva, Viscio ha scelto di mantenere un profilo basso e lontano dai riflettori, proprio come Bebe Vio. La coppia ha sempre preferito vivere la loro storia d’amore in modo privato, lontano dalle attenzioni mediatiche.

Il gossip riguardante le nozze tra Vio e Viscio è emerso qualche mese dopo il loro primo avvistamento. Chi ha riportato che i due sono stati visti mentre si scambiavano affettuosi baci e abbracci, alimentando le speculazioni su un possibile matrimonio. La testata ha anche ipotizzato che “il loro sogno potrebbe diventare realtà già il prossimo anno.” Tuttavia, fino ad ora, Bebe Vio non aveva mai confermato ufficialmente la relazione, mantenendo un certo riserbo sulla sua vita privata.

Il passo di condividere la foto ufficiale sembra segnare un cambiamento significativo per Bebe Vio, che ha sempre preferito proteggere la sua vita personale. La schermitrice, vincitrice di numerosi titoli e riconoscimenti, ha dimostrato di saper gestire la sua carriera e la sua vita personale con grande equilibrio. La sua decisione di rendere pubblica la relazione potrebbe essere vista come un modo per affermare la propria felicità e stabilità al di fuori del mondo sportivo.

Il viaggio che ha ispirato la pubblicazione della foto è stato descritto da Vio come un’opportunità per staccare dalla routine quotidiana e godere di momenti di intimità con Viscio. La schermitrice ha sempre parlato dell’importanza di trovare un equilibrio tra la carriera e la vita privata, e questo viaggio sembra essere stato un passo importante in quella direzione.

La storia d’amore tra Bebe Vio e Gianmarco Viscio è un esempio di come due persone possano costruire una relazione forte e duratura, nonostante le pressioni esterne e le aspettative del pubblico. La loro scelta di mantenere un profilo basso fino ad ora è stata rispettata da molti, ma la recente condivisione della foto ufficiale rappresenta un’apertura verso i fan e il pubblico.