Beccato con la cocaina, la madre reagisce con la scopa: 54enne ricoverato a Cesena

Una tranquilla serata in famiglia nel quartiere Vigna di Cesena si è trasformata in un episodio dai toni drammatici e inaspettati. Tutto è accaduto in una notte di fine maggio, quando una donna di 75 anni ha scoperto il figlio, un uomo di 54 anni con problemi di dipendenza, mentre consumava cocaina nella loro abitazione.





Secondo quanto riportato, la madre, una pensionata dal carattere deciso, ha reagito con veemenza alla scena che le si è presentata davanti. Dopo aver sorpreso il figlio con la droga, la donna è passata immediatamente all’azione: prima lo ha schiaffeggiato, poi ha sferrato pugni e, infine, ha afferrato un manico di scopa per colpirlo alla schiena. La reazione è stata tanto improvvisa quanto energica, probabilmente frutto di una rabbia accumulata nel tempo.

A seguito dell’accaduto, è stato proprio l’uomo a contattare la polizia per denunciare l’aggressione subita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura e un’ambulanza del 118. Il 54enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini, dove i medici hanno riscontrato diverse contusioni, ma nessuna frattura. La prognosi è stata di cinque giorni di riposo, necessari per riprendersi sia fisicamente sia emotivamente.

Durante il colloquio con gli agenti, l’uomo ha raccontato l’intera dinamica dell’episodio e ha ammesso apertamente di essere dipendente da sostanze stupefacenti. Questa confessione potrebbe avere conseguenze legali per lui: è possibile che venga segnalato al Sert come consumatore abituale di droghe e che la Prefettura venga informata del caso. Inoltre, potrebbe essere soggetto al ritiro della patente, come previsto dalle normative vigenti in situazioni analoghe.

Per quanto riguarda la madre, al momento non sono stati presi provvedimenti legali nei suoi confronti. Tuttavia, un procedimento penale potrebbe essere avviato nel caso in cui il figlio decidesse di sporgere denuncia formale contro di lei. Considerando però l’entità delle lesioni riportate e il contesto familiare della vicenda, questa ipotesi appare poco probabile.

L’episodio mette in luce una situazione familiare complessa e delicata, in cui si intrecciano problemi di dipendenza e dinamiche relazionali difficili. Nonostante la violenza dell’accaduto, sembra plausibile che i due abbiano avuto modo di confrontarsi successivamente per chiarire quanto accaduto. È auspicabile che la vicenda rimanga confinata all’interno delle mura domestiche e che possa rappresentare un punto di partenza per affrontare i problemi emersi.

Il caso ha attirato l’attenzione della cronaca locale, non solo per la sua natura insolita ma anche per le implicazioni sociali e legali che porta con sé. Rimane da vedere se questo episodio porterà a un cambiamento positivo nella vita dei protagonisti o se si limiterà a essere un evento isolato destinato a rimanere nei ricordi e nelle pagine della cronaca di Cesena.