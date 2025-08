Belén Rodriguez acquista una borsa Chanel vintage durante le vacanze a Porto Cervo, un modello iconico già apparso nel film “Sex and the City”.

Durante il suo soggiorno estivo in Sardegna, la conduttrice televisiva Belén Rodriguez ha deciso di dedicarsi anche allo shopping di lusso. Tra una giornata al mare e una gita in barca con la figlia Luna Marì, la showgirl argentina ha fatto tappa nella sua boutique vintage di fiducia a Porto Cervo, dove ha acquistato una borsa firmata Chanel dal valore di quasi 9mila euro.





La borsa scelta da Belén Rodriguez è un modello vintage, lanciato dalla Maison francese nel 2008. Si tratta di una maxi bag per la spiaggia, realizzata in tela spalmata con effetto pelle e caratterizzata da impunture matelassé in nero totale. L’accessorio presenta manici in corda e un logo tridimensionale bianco a contrasto con la doppia C di Chanel. Un dettaglio che rende questa borsa particolarmente esclusiva è il fatto che non sia più disponibile sul mercato, se non tramite rivenditori specializzati in articoli vintage e second hand.

Secondo quanto riportato, il prezzo originale di listino della borsa supera gli 8.800 euro, ma il valore per un acquisto di seconda mano si aggira intorno ai 1.500 euro. Questo dettaglio la rende non solo un oggetto di lusso, ma anche un pezzo da collezione per gli amanti della moda.

Un’altra curiosità legata alla borsa è la sua apparizione nel primo film tratto dalla celebre serie “Sex and the City”, uscito nel 2008. In una scena ambientata sulla spiaggia californiana, il personaggio di Samantha Jones, interpretato da Kim Cattrall, sfoggia proprio questo modello di Chanel. L’associazione con il film ha contribuito a rendere la borsa ancora più iconica e desiderata dai fashion addict.

Oltre alla borsa, Belén Rodriguez ha acquistato anche un charm peloso da applicare ai manici, seguendo l’ultima tendenza del momento. Si tratta di un Labubu, un accessorio particolarmente amato dai più piccoli e che sembra aver conquistato anche la conduttrice. Di recente, infatti, alla figlia Luna Marì era stato regalato un Labubu in versione maxi, probabilmente ispirando l’acquisto della madre.

Le vacanze in Sardegna di Belén Rodriguez non si limitano allo shopping. La conduttrice ha organizzato un party a tema per celebrare il compleanno della figlia nella loro casa estiva. Inoltre, continua a promuovere i prodotti del suo marchio di bellezza sui social, tra cui la discussa “maschera vaginale a forma di farfalla”. Nonostante le critiche ricevute per questa particolare linea di prodotti, Rodriguez ha difeso la sua scelta, spiegando come conservarli al meglio per massimizzare le loro proprietà.

La carriera imprenditoriale della showgirl è in continua espansione. Oltre alla linea beauty e make-up, Belén Rodriguez gestisce anche marchi dedicati all’abbigliamento sportivo, ai costumi da bagno e agli abiti floreali. La sua presenza sui social è fondamentale per promuovere queste attività, mostrando spesso dettagli dei prodotti e condividendo momenti della sua vita quotidiana.

L’acquisto della borsa Chanel rappresenta l’ennesima dimostrazione della passione di Belén Rodriguez per gli accessori di lusso e per i pezzi iconici che hanno fatto la storia della moda. La scelta di un articolo vintage sottolinea il suo interesse per oggetti esclusivi e difficili da reperire sul mercato attuale.

La Sardegna, con i suoi paesaggi mozzafiato e le boutique esclusive, si conferma una meta ideale per chi ama coniugare relax e stile. Per Belén Rodriguez, queste vacanze rappresentano non solo un momento di pausa dal lavoro, ma anche l’occasione per arricchire il suo guardaroba con pezzi unici e dal grande valore simbolico.