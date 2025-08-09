Belen Rodriguez al centro delle polemiche per un litigio con un benzinaio in Sardegna. La showgirl si difende sui social: “Ho le mie ragioni”.





Un video che mostra Belen Rodriguez discutere animatamente con un benzinaio in Sardegna è diventato virale, scatenando critiche sui social. La conduttrice ha risposto alle accuse, spiegando di avere valide motivazioni.





Il comportamento di Belen Rodriguez è tornato sotto i riflettori a causa di un episodio avvenuto in Sardegna, dove la showgirl è stata protagonista di un acceso diverbio con un benzinaio. Nel video, che ha rapidamente fatto il giro dei social, si vede la conduttrice discutere con l’uomo dopo aver spostato un birillo stradale che impediva il passaggio. Alla richiesta di spiegazioni del benzinaio, Rodriguez ha risposto in modo diretto e poco cortese: “Perché lei mi sta sul ca**o”. L’uomo, non da meno, ha replicato: “Anche lei mi sta sul ca**o”.

L’episodio ha suscitato un’ondata di commenti negativi sui social network, dove molti utenti hanno criticato l’atteggiamento della showgirl. Tra ironia e indignazione, i messaggi rivolti a Rodriguez si sono moltiplicati, accusandola di arroganza. Alcuni hanno anche chiesto spiegazioni sulla vicenda, invitandola a chiarire le sue ragioni.

Di fronte al clamore mediatico, Belen Rodriguez ha scelto di rispondere direttamente sui suoi canali social. In particolare, ha commentato: “Quando mi arrabbio ho sempre le mie motivazioni, come chiunque”. La conduttrice ha poi aggiunto: “Ma che ne sai di quello che è successo? Non ne hai idea, quindi io sono serenissima”.

Non è la prima volta che la showgirl argentina si trova al centro delle polemiche online. Già in passato, Rodriguez era stata criticata per la pubblicazione di alcune foto della figlia Luna Marì, accusata da alcuni utenti di esporre eccessivamente la bambina sui social. Tuttavia, l’episodio recente alla pompa di benzina sembra aver attirato ancora più attenzione.

Secondo quanto ricostruito dal video, il litigio è nato quando Belen Rodriguez, alla guida della sua auto, ha deciso di spostare un birillo stradale per accedere a una strada bloccata. Il benzinaio, addetto a vigilare sull’area, le ha chiesto spiegazioni per il gesto. Da lì è nata una discussione dai toni accesi, culminata con la frase ormai diventata virale. L’atteggiamento della conduttrice non è passato inosservato e ha diviso l’opinione pubblica.

Molti utenti hanno espresso il loro disappunto nei commenti agli ultimi post Instagram di Rodriguez, dove la showgirl appare in vacanza al mare o in compagnia dei figli Santiago e Luna Marì. Tra i messaggi si leggono frasi come: “Dimmi che non eri tu dal benzinaio o che eri arrabbiata per altro, perché altrimenti se è ‘arroganza sincera’, siamo messi bene”.

Nonostante le critiche, Belen Rodriguez si è mostrata ferma nella sua posizione, ribadendo di avere ragioni valide per il suo comportamento e invitando i detrattori a non giudicare senza conoscere i dettagli dell’accaduto. La conduttrice non ha fornito ulteriori spiegazioni sull’episodio, limitandosi a dichiarare di essere tranquilla rispetto alla vicenda.

L’episodio ha sollevato un dibattito più ampio sul comportamento delle celebrità in situazioni quotidiane e sull’impatto dei social media nel diffondere rapidamente contenuti controversi. Il caso di Belen Rodriguez dimostra ancora una volta come ogni gesto o parola delle figure pubbliche possa essere amplificato e analizzato nel dettaglio dagli utenti online.



