Belén Rodriguez confessa: “Sul palco avevo preso tre calmanti dopo un attacco di panico”





Dopo il video che la mostrava in difficoltà durante un evento di Vanity Fair, Belén Rodriguez rompe il silenzio sui social e racconta la verità: “Ho sofferto di un forte attacco di panico, ho esagerato con i calmanti per stare meglio”.





Dopo ore di commenti e speculazioni, Belén Rodriguez ha scelto di spiegare personalmente cosa sia accaduto durante la sua partecipazione all’evento organizzato da Vanity Fair, dove era apparsa visibilmente provata e rallentata nel corso di un’intervista dal vivo.

Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, la conduttrice argentina ha affrontato l’argomento con estrema sincerità, raccontando di aver vissuto un momento difficile legato a problemi di salute mentale di cui aveva già parlato in passato. “Mi sembra giusto spiegare cos’è accaduto”, ha esordito Belén, aggiungendo: “Ho sempre raccontato di avere sofferto di attacchi di panico e della depressione che ho vissuto. Vi garantisco che non è vita. L’altra sera, prima dell’intervista a Vanity Fair, ero senza i bambini e mentre dormivo mi è partito un attacco di panico abbastanza complesso”.

La showgirl ha poi spiegato di aver assunto dei farmaci per tentare di calmarsi: “Ho preso un calmante per sentirmi meglio, poi ne ho preso un secondo e un terzo. Il risultato è stato un rincoglionimento importante, non è stato bello per me mostrarmi così”, ha ammesso con onestà.

Belén ha sottolineato la difficoltà di convivere con la propria fragilità quando si lavora sotto i riflettori: “È difficile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico. Ci tenevo a partecipare a quell’intervista. Tante volte sono mancata al lavoro proprio per non presentarmi così”.

L’episodio durante l’evento

L’incidente era avvenuto durante la serata organizzata da Vanity Fair, dove Belén era stata invitata come ospite per un’intervista sul palco. Il video, diventato virale in poche ore, mostrava la conduttrice in evidente difficoltà nel parlare e nel mantenere la concentrazione, tanto da destare preoccupazione tra il pubblico presente e tra i fan sui social.

Molti avevano inizialmente ipotizzato un malore o un problema momentaneo, ma l’intervento della diretta interessata ha chiarito definitivamente la natura del suo malessere.

Una testimonianza di fragilità e forza

La conduttrice, che in passato aveva già parlato apertamente delle sue battaglie contro depressione e ansia, ha voluto trasformare anche questo episodio in un momento di consapevolezza, sottolineando quanto sia importante non nascondere le proprie difficoltà psicologiche.

Il suo messaggio è stato accolto da migliaia di commenti di sostegno. Molti utenti, colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo hanno espresso solidarietà alla showgirl per la sincerità e il coraggio dimostrati.

Belén, da tempo impegnata nel raccontare pubblicamente la sua esperienza con la salute mentale, ha ricordato in più occasioni come la pressione, l’esposizione mediatica e i ritmi di lavoro possano diventare difficili da gestire. Questa volta, la sua confessione diretta ha spazzato via ogni dubbio, restituendo l’immagine di una donna fragile ma autentica, capace di parlare apertamente delle proprie paure.



